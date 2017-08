Roger Federer: "Sería muy especial jugar por primera vez contra Rafa aquí"

Google Plus

Roger Federer atendiendo a los medios durante un evento de la Laver Cup el pasado miércoles. Foto: zimbio.com

En la rueda de prensa previa al inicio del US Open, último Grand Slam de la temporada, el suizo Roger Federer respondió a las preguntas de los medios de comunicación presentes y destacó sentirse bien, tanto física como tenísticamente, y con ganas de una posible semifinal contra el español Rafa Nadal.

Estado físico: "La semana después de Montreal pude descansar un poco y eso me hizo sentirme mejor. Llevo entrenando durante toda esta semana y estoy contento de cómo me siento ahora mismo. Recuerdo que en la semana previa al Open de Australia también entrené bastante y ya me sentí bien en la Copa Hopman".

Resurreción en 2017: "Está siendo un año sorprendente, eso es verdad, estar de nuevo en lo más alto junto a Rafa (Nadal). Creo que la razón de por qué este año algunos jugadores han sufrido lesiones es debido a que muchos de ellos tienen 30 años o más y , a esa edad, no tienes la motivación suficiente como para jugar un torneo si no estás al 100%. Es mejor parar, descansar y volver cuando sientas que ya estás recuperado del todo. No creo que sea un problema relacionado con la dureza del calendario, sino más bien con la edad. El año pasado, después de haber estado prácticamente seis semanas seguidas jugando, decidí parar y así fue como mi tenis mejoró".

Posible semifinal contra Nadal: "Sería muy especial jugar aquí contra Nadal por primera vez, pero hay muchos jugadores por delante en nuestra parte del cuadro a los que no les haría mucha gracia esa idea. Teniendo el cuenta el cuadro y las bajas que se han ido confirmando, no sería de extrañar que algún jugador fuera del top10 llegara lejos en el torneo".

Tiafoe, primer rival: "Es rival más que interesante para tratarse de una primera ronda. Ya hemos jugado este año en Miami, o sea que ya conozco un poco su estrategia y su plan de juego. Trataré de salir a la pista y centrarme en hacer mi juego".