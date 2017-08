Rafael Nadal: "En semifinales prefiero a otro que no sea Federer"

Rafa Nadal en su entrenamiento previo al US Open. Foto: Zimbio

Por primera vez desde el Roland Garros del año 2014, Rafa Nadal será el cabeza de serie número uno en un Grand Slam. El flamante número uno podría tener un encuentro con Federer en las semifinales donde además del pase a la final estaría en juego el número uno. Rafa sin duda prefiere evitar a Federer, al que aún no le ha ganado en todo el año.

Rafa ha sido incapaz de ganar a Federer desde el Abierto de Australia de 2014 (aunque estuvieron más de 20 meses sin jugar entre ellos entre 2014 y 2015). El suizo se ha impuesto en los últimos cuatro enfrentamientos frente a Rafa Nadal, en los dos últimos en Indian Wells y Miami, Federer fue muy superior al actual número uno del mundo. Sin duda, a Nadal en su mejor año en mucho tiempo, se le está resistiendo Federer, un rival al que siempre le ha tenido tomada la medida, ya que antes de este año le ganó en 23 de 34 ocasiones.

El español afirmó en su rueda de prensa previa al US Open: “No te puedo decir de la manera en la que juega Roger aquí porque sería diferente a la realidad, nunca pude enfrentarme a él en Nueva York. Sinceramente, en semifinales preferiría jugar contra otro jugador que no fuera Federer, uno que fuera más fácil, aunque sé que esto no es lo que querías oír”

Federer en cambio ha afirmado que sería bonito encontrarse con Rafa en semifinales ya sería un duelo muy emocionante tanto con el pase a la final como el número uno del mundo en juego. Cabe decir que Rafa y Roger nunca se han enfrentado en Nueva York y al suizo le gustaría verse las caras con Nadal por lo menos una vez en este gran torneo. Federer tiene hambre de victoria en este Grand Slam ya que se quedó a las puertas del título en su última participación en 2015, perdiendo en la final ante Novak Djokovic, además, buscará quedar invicto esta temporada en torneos de Grand Slam.

Finalmente, se ha confirmado que Andy Murray no jugará este US Open ya que continúa con sus problemas en la cadera, el actual número dos del mundo decidirá en unos días si acabará la temporada o no. Sin duda este US Open estará marcada por las bajas de muchos tenistas de alto nivel, jugadores como Djokovic, Wawrinka, Murray, Nishikori y Raonic no estarán en esta edición.