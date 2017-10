Isner supera a Lajovic con dificultades

Google Plus

John Isner celebra su victoria ante Lajovic. Fuente: Lintao Zhang/Getty Images

John Isner no lo tuvo nada fácil en su debut en el Masters 1000 de Shanghái. El estadounidense se empleó a fondo para vencer a Dusan Lajovic, número 73 del ránking ATP, en tres sets, 6-4 6-7 y 6-7, en un partido que casi llegó a las dos horas y media sobre la pista asiática. En segunda ronda se verá las caras con el joven griego Stefanos Tsitsipas.

Lajovic, el constante

El partido arrancó muy igualado sobre la superficie dura de Shanghái. Ninguno de los dos tenistas era capaz de imponer su juego y ponerle las cosas complicadas a su rival en el servicio. Así, los primeros juegos fueron muy rápidos y sin apenas emoción. A partir del tercer saque de Lajovic, Isner pareció despertar y ser capaz de compartir más intercambios en el servicio del serbio, que nunca perdió la compostura ante las embestidas del ‘gigante’ norteamericano.

Isner, algo desesperado por no saber cómo doblegar a Dusan Lajovic, fue el que más sufrió en los instantes finales del set. Esto supo aprovecharlo de buena manera su rival, quien se mantuvo constante e hizo que el estadounidense perdiera el saque y con él, el set (6-4).

Isner saca su artillería

El perder el set en el último instante motivó a John Isner, quien arrancó con muy buen tenis el primer servicio y a punto estuvo de devolver la moneda a Lajovic a las primeras de cambio. Sin embargo, el serbio volvió a mantenerse firme y salvó las dos opciones de rotura que tuvo su rival. Esto fue un revulsivo que, de nuevo, puso el encuentro en un punto muerto en el que cada uno jugaba a lo suyo, pero no era capaz de imponerse. En algunos instantes, Isner fue el que más complicado se llevaba su servicio, aunque nada fuera de lo normal.

Se acabó decantando el set en la ‘muerte súbita’. Isner trató de evitar llegar a ella y casi lo logra compitiendo fuerte a Lajovic, quien, de nuevo, alardeó de compostura. El tie break continuó con la dinámica equitativa, y fue el norteamericano el que se vería en serios problemas primero. Supo reaccionar, rompió el saque de su rival y tras su primer punto de set, lo repitió y se adjudicó el segundo set para empatar el encuentro.

En el tercer set cambió el partido casi por completo. Isner dominó su servicio y complicó mucho más el de Lajovic, que no se mostraba tan seguro sobre la superficie dura china. De nuevo, John Isner fue el que tuvo opciones de break en el primer servicio del serbio, quien salvó dos bolas. Aunque no se volvió a tener opción de break para ninguno, Isner era el que mostraba mayor confianza y mejor juego, pero no acabó de imponerse y tuvo que jugar todas sus cartas al tie break.

Y la suerte parecía jugar de su lado cuando se colocó 0-3 con dos perdidas de servicio de Lajovic. Sin embargo, el estadounidense hizo lo propio en los dos siguientes mini saques y se tornó a la igualdad. Parecía no tener fin el encuentro hasta que Lajovic perdió su tercer mini servicio y con ello, dio el encuentro a Isner (7-6).