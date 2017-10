Cilic, la torre de control

Google Plus

Cilic con todo el control del partido. Imagen: Zimbio

Marin Cilic, que está en un nivel de juego muy parejo, bien con el servicio, prácticamente no dando oportunidades de quiebre y con su tenis pulido, raro para su altura, desde el fondo de la cancha y proponiéndose a atacar en los momentos oportunos, hoy le ganó al inglés Edmund tras un sencillo primer set donde quebró dos veces a su rival, para quedarse con la primera tanda y luego en el segundo las cosas se pusieron más parejas, donde el croata tuvo que llegar a la muerte súbita para quedarse con el partido.

Edmund que todavía no puede ganarle un partido a un top 10, en la segunda ronda no tuvo un buen comienzo del partido, inseguro con su saque, no eligiendo bien la pelota para presionar a su rival, permitió que el croata le quiebre en el primer juego al inglés rápidamente. Desde ese momento el partido se sostuvo en aguas calmas, ambos sostuvieron sin complicaciones su servicio, con un alto porcentaje de primeros servicios y sin encontrar ambos buenas devoluciones de servicio.

Pero al set le faltaba un quiebre más y fue en el noveno juego donde el croata volvió a presionar sobre el segundo saque del inglés, con buenas devoluciones, profundas abriendo sobre el revés de Edmund y haciéndolo pegar corriendo al británico y cediendo nuevamente el servicio.

En el segundo set, Edmund amenazó con romper el servicio del croata en el tercer juego del set donde tuvo dos oportunidades de quiebre, quien no las supo capitalizar y desperdició por única oportunidad del partido, donde encontró al croata quien en este juego fue el único momento que no estuvo bien parado en la cancha y eso casi lo lleva a perder su servicio.

Desde el tercer juego ambos casi no tuvieron problemas con su saque y eso llevo a un cerrado tie break, donde Cilic, lo ganó solamente por la diferencia de un miniquiebre. El croata jugó bien contra el duro Edmund, pudo aguantar los momentos complicados y estuvo implacable con su saque. En la próxima rueda lo esperan Di Wu o Steven Johnson, quienes vienen de partidos diferentes el chino viene de ganarle al difícil francés Chardy y el estadounidense viene de un partido increíble donde lo ganó por la irresponsabilidad de Kyrgios.