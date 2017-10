Federer remonta en busca de una nueva corona

Google Plus

Federer jugará su tercera final del año ante Nadal. Imagen: ZImbio

Juan Martín del Potro no pudo evitar una vez más un encuentro entre Roger Federer y Rafael Nadal y cayó ante el suizo, número dos del mundo, en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai. En dos horas de partido Federer se llevó la victoria con parciales 3-6, 6-3 y 6-3 y accedió a su séptima final en el año.

La incertidumbre rondaba en Shanghai al no saber cómo se desempeñaría Juan Martín Del Potro en la cancha. Esto tras haber sufrido traumatismo en su muñeca izquierda en los cuartos de final frente a Troicki. A pesar de las molestias, el argentino peleó todos los puntos hasta el final y vendió cara la derrota ante Su Majestad. El primer set fue muy parejo en todos los aspectos. Ambos tenistas comenzaron defendiendo muy bien su saque. En el tercer game del partido, cuando Del Potro sacaba 1-1, Federer tuvo una oportunidad de quiebre que fue salvada por el argentino. Con 16 puntos jugados, este fue el game más largo del set.

La oportunidad llegó para la Torre de Tandil cuando recibía 3-2 y logró quebrar el servicio de Federer. Después de este game, ninguno puso su servicio en riesgo y el argentino terminó llevándose el set por 6-3. Durante el primer set, Del Potro tuvo ocho aces y cero dobles faltas y tuvo una efectividad del 69% con su primer servicio. Federer por su parte tuvo mayor efectividad con su segundo servicio, ganando 83% de sus puntos. El argentino terminó el set con doce tiros ganados y nueve errores no forzados. Por su parte, el suizo tuvo diez tiros ganadores y ocho errores no forzados.

El segundo set comenzó bajo la misma fórmula que el primero. Ambos tenistas conservando sus saques y logrando puntos de gran calidad como nos tienen acostumbrados. Federer recibía 3-2 y tuvo cinco oportunidades de quiebre en el game más largo del partido, con más de 10 minutos de juego. Del Potro pudo salvar cuatro de estos puntos de quiebre, pero el suizo logró quebrar en su quinta oportunidad, para así, conseguir la ventaja que le haría ganar el set. El argentino sacaba 2-5 y tuvo que salvar dos puntos para set en otro juego con su servicio complicado para Del Potro. A pesar de conservar su saque, poco pudo hacer Juan Martín para evitar que Federer emparejará el partido con un 6-3.

Federer tuvo 14 tiros ganadores en este segundo set y solo cuatro errores no forzados, concretó el 78% de sus primeros servicios ganando el 94% de los puntos jugados con este con cuatro aces y ninguna doble falta. El argentino tuvo 11 tiros ganadores y 14 errores no forzados. En el tercer set, el quiebre de Federer llegó apenas en el tercer game del partido. Del Potro ya no pudo recuperarse y en su último juego de saque volvió a comprometer su servicio, dándole al suizo la oportunidad de ganar el partido rompiendo el servicio de la Torre de tandíl.

Con esta victoria, Roger Federer abre el capítulo 38 de su rivalidad ante Rafael Nadal. Para ambos será su final número 46 en Masters 1000. La serie entre el español y el suizo se encuentra 24-13 a favor de Nadal. Este será el cuarto encuentro del año entre ambas leyendas. Federer ganó los tres duelos anteriores al vencer al español en las finales de Australia y Miami, y en los octavos de Indian Wells. Será además un partido clave en la lucha entre ambos por el número uno del mundo. De ganar, Federer podría seguir en la lucha por terminar el año en la cima del ranking. Si Nadal gana, prácticamente aseguraría terminar el año como número uno del mundo.