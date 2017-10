Kontinen y Peers se coronan a lo grande en Shanghai

Google Plus

En el duelo entre las dos mejores parejas de dobles del mundo, la formada por el finés Henri Kontinen y el australiano John Peers resultó vencedora del Masters 1000 de Shanghai (China). Los actuales números uno del ránking ATP y primeros cabezas de serie no dieron opción a la mejor dupla de este 2017, el polaco Lukasz Kubot y el brasileño Marcelo Melo, a los que doblegaron por la vía rápida en un choque que dominaron con bastante claridad.

Kontinen y Peers rompieron en tres ocasiones el servicio de Kubot y Melo. Estos, por contra, desaprovecharon las tres oportunidades de quiebre de las que gozaron Se esperaba un encuentro mucho más competido del que terminó siendo en realidad. Kontinen y Peers tardaron apenas tres juegos en demostrar su superioridad con un 'break' antes del primer descanso del mismo. Kubot y Melo no encontraron nunca su ritmo y su derrota pudo haber sido mucho más clara si no hubieran salvado siete de las diez opciones de rotura que afrontaron. Los primeros favoritos no dieron lugar a las dudas y cerraron la primera manga por 6-4.

Kontinen y Peers no bajan el ritmo

Kubot y Melo trataron de reaccionar en los primeros compases del segundo set y por primera vez lograron poner en aprietos a sus rivales al resto. Los vigentes campeones de Wimbledon tuvieron su opción en el quinto juego al disponer de sus dos primeras bolas de 'break'. Sin embargo, Kontinen y Peers no se dejaron sorprender y tras salvar ese momento de apuro, enlazaron cuatro juegos consecutivos para poner fin al partido por un contundente 6-2.

Es el séptimo título para Henri Kontinen y John Peers desde que unieran sus fuerzas la temporada pasada, el cuarto en este 2017, tras los conquistados en el Open de Australia, Washington y la semana pasada en Pekín, culminando con ello una gira asiática inmaculada. Además, esta victoria supone acortar diferencias con sus rivales de hoy en la pugna que mantienen por acabar el año como la mejor pareja del mundo. Kubot y Melo se mantendrán por delante con 7.510 puntos pero con Kontinen y Peers al acecho con 7.150, respectivamente.