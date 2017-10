Previa Rafael Nadal - Roger Federer: el episodio 38 de 'Fedal'

Google Plus

Será el cuarto enfrentamiento de la temporada entre ambos. Foto: Zimbio

La rivalidad que cambió y definió el tenis contemporáneo tendrá otro capítulo más en el Masters 1000 de Shanghai. Rafael Nadal y Roger Federer volverán a definir al campeón de un certamen, y será en el penúltimo torneo de maestros de la temporada. El partido podrá acercar aún más al español a terminar el año como número uno, mientras que al suizo podría ayudarle a recortar distancias de cara a los últimos torneos.

Las armas de El Matador

Rafael Nadal llegó a la final tras vencer a Jared Donaldson, Fabio Fognini, Grigor Dimitrov y Marin Cilic. Cediendo solamente un set en el camino, el español parece encontrarse en estado de gracia, con un tenis sumamente efectivo. El servicio lo ayuda a apurar sus turnos al saque y también lo auxilia en situaciones comprometedoras. La derecha tiene profundidad y obliga a los rivales a defenderse en todo momento, lo que le abre aún más espacios en la cancha.

Pero enfrente tendrá a su principal verdugo de la temporada. Las tres veces que Nadal se ha enfrentado con Federer este año, las tres veces ha tenido que conformarse con la derrota. El drive alto al revés de, suizo, con miles de revoluciones en la pelota, dejó de ser una de sus principales fortalezas.

No obstante, el Nadal que desde la primera gira de cemento, si bien ya mostraba un gran nivel, no jugaba también como el de ahora. Después de una desconfianza notable en Montreal y Cincinnati, Rafael encontró en el US Open el escenario ideal para sacar su mejor versión. Desde el Grand Slam neoyorquino, el español encadena 15 victorias consecutivas y dos títulos.

El número de uno del mundo tendrá que mantener la efectividad con el primer servicio para impedir que Federer lo ataque en el segundo saque. El revés del suizo es una puerta que ya se ha cerrado. El español tendrá que atacar por ambos lados de la cancha y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. La victoria significaría una gran distancia en la carrera por el número uno de cara al cierre de temporada.

Las virtudes de Su Majestad

Roger Federer se plantó en la final luego de eliminar a Diego Schwartzman, Alexandr Dolgopolov, Richard Gasquet y Juan Martín Del Potro. El único set que ha perdido el suizo llegó en su último partido, frente al argentino. A pesar de que ha perdido su servicio en un par de ocasiones, Su Majestad ha mantenido un estilo agresivo, sobre todo en situaciones delicadas.

Federer se encontrará con uno de sus rivales más conocidos y a quien ha podido dominar en cuatro ocasiones consecutivas por primera vez en su carrera. Las victorias del suizo en Australia, Indian Wells y Miami de este año parecieron demostrar que Roger por fin había descifrado el enigma que Nadal le había presentado anteriormente. Completamente renovado, el ex número uno del mundo perfeccionó el cortarle el tiempo a los golpes de Rafa, para hacer sus tiros aún más planos y agresivos.

El tenis del suizo de esta segunda mitad de temporada ha ido a menos, con un notable desgaste físico que le ha pasado facturas desde el US Open, donde tuvo partidos complicados. Sin embargo, el nuevo plan de Roger, la dosificación, le ha traído buenos resultados, de ahí que seleccione cuidadosamente los torneos que va a disputar. El actual campeón de Wimbledon tendrá que seguir el plan que tan buenos resultados le dio las tres ocasiones en las que venció a Rafa este año. Cortarle el tiempo al golpe de Nadal para evitar que el efecto cause más daño y ser agresivo todo el tiempo son las principales encomiendas de Federer.

Cara a cara

Pocos enfrentamientos han resultado tan significativos en la historia del tenis. Nadal y Federer se han enfrentado en 37 ocasiones, con 23 victorias para el español y 14 para el suizo. Sin embargo, como ya se comentaba, Roger ha logrado imponerse en los últimos cuatro partidos, tres de ellos en este año. La final del Masters 1000 de Shanghai no podía haber tenido una mejor conclusión. Volverá el duelo de contrastes; el zurdo contra el diestro, el gladiador contra el caballero y el uno contra el dos. Lo único seguro es que el partido no quedará a deber.