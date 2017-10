Previa ATP 250 Moscú: comienza oficialmente la gira indoor europea

Pablo Carreño besa el trofeo de campeón de Moscú 2016. Foto: ATP World Tour

La gira indoor europea 2017 comenzará por segundo año consecutivo con los torneos de Amberes, Estocolmo y Moscú. Aquí analizaremos el torneo que se disputará en la capital rusa donde jugadores españoles tendrán su parte de relevancia en esta edición.

Pablo Carreño comienza una nueva defensa

El año pasado el español derrotó a Fabio Fognini y ganó en Moscú el segundo título ATP de su carrera tras el conseguido en Winston Salem. Sin duda Carreño querrá mejorar la defensa del título aquí ya que en su primera defensa fue eliminado a las primeras de cambio. Pablo tendrá un debut complicado a pesar de partir como primer cabeza de serie, su rival saldrá del ganador del duelo ruso entre Kuznetsov y Medvedev. A pesar de tener un duro inicio el cuadro para el español es bastante asequible y podría alcanzar la final sin muchos problemas. Carreño se podría ver las caras antes de la gran final con jugadores como Lorenzi, Kohlschreiber o Dzumhur. Su principal objetivo es defender con éxito el título y no perder puntos de cara al final de temporada donde intentará alcanzar las finales ATP por primera vez en su carrera.

Dzumhur quiere el doblete

Damir Dzumhur logró su primer título ATP de su carrera el pasado mes de septiembre al derrotar a Fognini (que se le atragantan las finales en terreno ruso) en San Petersburgo. El bosnio ha mejorado muchísimo su tenis en los últimos meses y sin duda es un jugador a tener en cuenta. En poco más de mes y medio, Dzumhur ha logrado una final y un título ATP. Además, viene de sumar una gran victoria en la gira asiática ante Alexander Zverev en Shenzen y un gran papel ante Grigor Dimitrov en la primera ronda de Pekín, donde puso al búlgaro contra las cuerdas a pesar de salir derrotado.

Ramos en busca de buenas sensaciones

Sin duda el verano de Adrián Ramos ha sido pésimo, se le ha visto muy débil tanto en arcilla en el mes de julio y en las pistas duras de Estados Unidos en agosto. Por suerte el español parece que en Shanghái (donde alcanzó los cuartos de final) volvió a ser ese Ramos que llegó a la final de Montecarlo en el mes de abril. El catalán buscará su segundo título ATP y el primero en pista dura esta semana, ya que llega con confianza tras su buen papel en Shanghái donde se pudo desquitar de su fracaso en Chengdú donde cayó en primera ronda y además defendía final. Ramos debutará frente a Gabashvili o a un jugador procedente de la fase previa y podría enfrentar a Andrey Rublev en los cuartos de final y a Adrián Mannarino o a Borna Coric en las semifinales.

Tres campeones ATP por sorpresa en 2017 buscan un título más

Nombres como Borna Coric, Andrey Rublev o Philipp Kohlschreiber no llaman mucho la atención debido a que no están en un gran momento y nunca han destacado en este torneo, pero este año podrían cambiar las cosas. Borna finalmente logró su primer título ATP de su carrera en Marruecos en el mes de abril pero este, lleva una racha muy negativa con tan solo una victoria (y en fase previa) tras su eliminación en el US Open. El joven ruso ha dado el salto definitivo a los ATP con su título en Umag el pasado verano pero las cosas no le están saliendo tan bien como él pensaba. El alemán ha arreglado un año repleto de molestias con el título en Kitzbuhel a principios de agosto, pero en general ha pasado desapercibido por muchos torneo este año. Aun así, son jugadores a tener en cuenta ya que cada cierto tiempo les sale una gran semana de tenis donde pueden cuajar una gran actuación sin ningún problema.

No estará Fognini

Desgraciadamente Moscú no contará con Fognini en esta edición ya que el italiano quiere descansar tras una exigente gira asiática donde alcanzó la tercera ronda en Shanghái. Fabio logró alcanzar la final en 2016 e incluso estuvo set arriba ante Pablo Carreño (al igual que este año contra Dzumhur en San Petersburgo) pero desgraciadamente no pudo lograr su primer título fuera de la pistas de arcilla. El objetivo de Fognini será centrarse en las dos próximas semanas, las que serán las últimas del año, con el objetivo de acabar el año dentro de los 30 primeros de la clasificación.