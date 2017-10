Rafael Nadal: "Tengo que pensar si jugaré en París y Basilea"

Nadal durante su participación en el Masters 1000 de Shanghai, en cuya final perdió ante Federer. Foto: zimbio

La hoja de ruta de Rafa Nadal tras el Masters 1000 de Shanghai puede verse alterada tras perder la final hoy ante Roger Federer. El mallorquín tenía previsto competir en París-Bercy y Basilea, pero en estos momentos no está claro que vaya a participar en ambos torneos. A Nadal se le vio cansado durante la final y con un estabilizador rotuliano en su rodilla, lo que da muestras de que no está ni mucho menos al 100%. "No lo sé. En estas dos semanas necesito pensar en ello. Mi calendario es Basilea y París pero no sé lo que va a pasar" fue la respuesta del bicampeón de Grand Slam este curso a sus planes próximos.

Acerca del partido, señaló que "hoy no he estado al nivel que me hubiera gustado estar. Está claro que habría podido hacer ciertas cosas mejor, no ha sido mi mejor partido, pero creo que es mérito de él porque ha jugado muy bien, muy rápido, no creo que haya cometido errores en ningún tramo de todo el partido y además ha sacado muy bien". También ha dicho algo que cualquier deportista debería decir cuando no está a la altura: "Cuando el rival juega mejor que tú en tantos aspectos del juego se hace muy difícil hacerle frente y pasan estas cosas"

Con la derrota ante Federer puso fin a una racha de 16 victorias consecutivas que dio inicio en el US Open y finaliza la gira asiática con un sabor amargo. Aún así, apunta, "sé que he hecho un esfuerzo importante en esta gira y se que estoy muy feliz de cómo he jugado. He jugado durante casi toda la gira, no hoy, uno de los mejores niveles tenísticos de hace mucho tiempo y la he disfrutado". Habrá que esperar, por lo tanto, unos días para conocer si Rafa se ve en condiciones físicas para cumplir con su calendario o, por el contrario, opta por borrarse de esos dos próximos torneos.