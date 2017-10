Sela tira de toda su experiencia para imponerse a Coric

Dudi Sela y toda su experiencia. Imagen: Zimbio

Dudi Sela tuvo un inicio tranquilo ante el joven croata Borna Coric, quien le saturó continuamente la paciencia variándole el juego continuamente, jugándole pelotas profundas de derecha y haciéndolo pegar para adelante con el slice de revés. Coric estuvo muy errático, especialmente cuando tuvo que pegar de abajo hacia arriba en las pelotas en las que debía subir a la red.

Sela no tuvo un buen comienzo, buscando la meterse en la cancha y tratando de acortar los puntos con un primer saque abierto buscaba rápidamente la red, pero apurarse le llevo a que el croata tenga dos puntos de quiebre tras dos errores no forzados del israelí, donde Sela con otro error no forzado de derecha cedió su servicio. Muy errático Sela, apurado, no podía sostener en los primeros puntos el juego que le había planteado Coric desde el fondo de la cancha y eso le permitía al croata cerrar su servicio en cero y afirmar el quiebre obtenido en el juego anterior.

Pero Coric, es una cajas de sorpresas buenas y malas, y uno de sus defectos es que a veces se apura demasiado en atacar la bola cuando sube a la red y con dos errores no forzados, más una buena presión de Sela con el revés el israelí obtuvo rápidamente su primer punto de quiebre que logro concretarlo con un toque preciso en la red, para igualar el partido y luego sostener el quiebre ganando su servicio en cero.

Coric continuó sufriendo de sus excursiones a la red, apurado por momento y también llevado por Sela a pegar hacia adelante tras variar en los peloteos con su revés con slice, y fue así que el israelí tuvo devuelta otro punto de quiebre, que en esta oportunidad el croata lo salvo a pura mano en la volea, pero luego en el mismo juego continuó presionando a Coric, y gracias a dos derechas profundas el israelí provocó un nuevo quiebre, para luego con su servicio volver a sostener el quiebre y ganar cuatro juegos consecutivos para colocarse 5-2. Fue el principio del fin del primer capítulo, ya que luego de que Coric cierre la racha de juegos ganados por Sela, el israelí cerró el primer set con una batería de buenos servicios y un error no forzado de Coric para quedarse con el primer capítulo por 6-3.

En el segundo set, Sela continuo con el juego que le daba resultados positivos, y fue así que ese intercambio de revés con slice y bolas profundas de derechas, volvieron a complicar al croata lo permitiéndole al israelí a volver a quebrar el saque de Coric y adelantarse rápidamente tras confirmar el quiebre con su servicio. Coric estaba en modo descontrol y parecía imposible que vuelva a sentir el control del partido.

Nuevamente en el quinto juego del set, Coric, volvió a descontrolarse y empezó a no soportar las variantes de peloteos que le proponía el Israelí y tras una doble falta volvió a cederle el saque a Sela para que se adelante 4-1 y poseer un extenso margen, para jugar tranquilo hasta el final del partido. Fue así que tras volver a sostener el quiebre en cero, con buenos servicios y desaciertos del croata, Sela se fue directamente a la segunda ronda tras ganarle al hoy errático Borna Coric. Un buen comienzo para el israelí quien le tiró toda su madurez al joven croata. Ahora en la segunda ronda espera el ganador del duelo entre Donskoy y Dutra Silva.