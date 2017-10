Rybarikova frena a Sharapova y da un paso firme en Moscú

Google Plus

La jugadora eslovaca ha obtenido el pase a los octavos de final gracias a su victoria en dos sets ante la campeona de cinco grand slams Maria Sharapova. A la anfitriona se la vio muy fatigada después de volver a alzar un titulo en Tianjin en cambio, Rybarikova se la vio algo mas fresca pese a llevar bastante cansancio acumulado después de haber llegado a la final del torneo de Linz.

Sharapova sufriendo en el servicio y Rybarikova sabiendo leer sus golpes

El inicio del encuentro marco la pauta que llevaría el primer set. La rusa empezó con muchas dudas en el saque cometiendo varios errores no forzados. Todo y eso la calidad de Sharapova hizo que pudiera solventar las dudas que tenía en el servicio conectando varios saques directos. En cambio Rybarikova estuvo muy sólida en el servicio sacando los juegos adelante sin demasiadas complicaciones.

Fue a partir del 6-5 cuando las cosas se empezaron a mover de manera considerable. Cuando Maria iba a sacar para forzar el tie-break fue cuando llegó el quiebre de la eslovaca después de un juego largísimo dónde la jugadora local mostró su irregularidad en su juego y eso lo acabo pagando. Parecía que Rybarikova se lo llevaría la segunda manga con un 7-5 en el marcador pero la rusa empezó a mostrar su mejor versión y consiguió aprovechar la única bola de rotura que tuvo, forzo el tie break. La eslovaca pudo aprovechar los errores y las ansias de Sharapova y se adjudicaba el desempate por 7-3 a favor de Magdalena.

Sharapova mejora en el servicio pero Rybarikova no baja el nivel

La rusa mejoro considerablemente su servicio todo y que tuvo que afrontar una bola de break en su contra en el segundo juego. La eslovaca siguió a su nivel mostrado hasta el momento, Sharapova le dio varios puntos gratis que conseguía gracias a ellos tirar adelante sus juegos.

Fue a partir del noveno juego donde la siberiana tuvo la oportunidad de ponerse por delante en la segunda manga, lo hubiera hecho si sus golpes no se hubieran convertido en puntos gratis a favor de su rival. Seguidamente era Rybarikova quien ponía punto y final a este encuentro viéndose a una Sharapova que además de frustrada de no haber roto anteriormente el servicio de su rival ya se la noto muy cansada. Se llevaba el partido la eslovaca por 7-6, 6-4. Todo y los mas de cuarenta errores no forzados de Maria Sharapova, estuvo durante todo el partido con opciones, seguramente ese sea su ultimo partido del año y se centre en preparar la próxima temporada. La próxima rival de Rybarikova será la francesa Alizé Cornet que ganó ayer a la también rusa Ekaterina Makarova por un doble 3-6.