Nadal no acudirá a Basilea

Rafa Nadal golpea una bola durante la final del Masters 1000 de Shanghai ante Federer. Foto: zimbio.com

Rafa Nadal no irá a Basilea. En un comunicado a través de las redes sociales, el actual número uno del tenis mundial y ganador de 16 torneos de Grand Slams ha anunciado su decisión de bajarse del ATP 500 suizo, torneo que comienza el próximo lunes, por una carga de estrés en la rodilla producida durante el recién finalizado Masters 1000 de Shanghai (China).

"Tristemente tengo que deciros que no participaré en el torneo de Basilea tras ver a mi médico en España a mi regreso de Shanghai. Tengo una carga de estrés en la rodilla (over stressing), problema que ya tenía durante el torneo de Shanghai y aconsejado por mi médico, me obliga a tomar un tiempo de reposo. Después de dos semanas muy buenas en China, con el título en Pekín y la final en Shanghai, ahora es tiempo para descansar. También quiero enviar un especial mensaje a todos los fans del tenis presentes en Suiza. Siempre me han mostrado un gran apoyo y respeto en mis partidos frente a Roger (Federer). Espero veros el año que viene", declaró el manacorí a través de su perfil oficial de Facebook.

La decisión del tenista español era la esperada puesto que ya en la final del citado torneo de Shanghai, Nadal lució un estabilizador rotuliano en su rodilla derecha producto del enorme desgaste que ha sufrido esa zona del cuerpo durante estas últimas dos semanas de competición. De esta manera, el balear ha optado por la prudencia y la lógica con el objetivo de llegar al 100%, tanto para el último Masters 1000 de la temporada, Paris-Bercy, como sobre todo para la última gran cita del año, la Copa de Maestros de Londres, uno de los pocos eventos que el español todavía no tiene en su palmarés.

Con la baja de Nadal, será Roger Federer el que parta como primer cabeza de serie en el torneo de su ciudad, que recordemos, ha ganado en hasta siete ocasiones (2006,2007,2008,2010,2011,2014 y 2015). En caso de ganar, el suizo recortaría otros 500 puntos y se quedaría a 1.460 puntos del número uno del mundo. El croata Marin Cilic, vigente campeón, y el belga David Goffin serán los siguientes cabezas de serie del cuadro final.