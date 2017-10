Rublev se despide en primera ronda

Google Plus

Rublev se esfuerza en un torneo anterior. Foto: Zimbio.

Sorpresivo inicio del ATP de Moscow. En el estadio central y sobre la superficie de indoor, Andrey Rublev, un chico que ya cuenta con los boletos para disputar la Next Gen ATP Finals de Milán y es uno de los llamados a prevalecer en la cima del ranking en los próximos años no pudo hacer pie ante las ganas y el dominio de los golpes de Krajinovic. El tenista serbio que ha tenido un buen desempeño en el ATP Challenger Tour logrando cinco títulos aún padecía de victorias en el circuito profesional en todo el 2017, una meta que saldó en la jornada de hoy tras derrotar con autoridad al número treinta y cinco del planeta.

Ambos jugaron con una alta intensidad y el partido adoptó, desde su inicio, un vuelo muy enérgico. Sin embargo, Rublev un poco intolerante y ansioso por concretar tiros ganadores volvió a dar muestras de su principal falencia y este apresuramiento le terminó jugando una pésima pasada, una situación que se está haciendo repetitivo en los últimos eventos. Tal como sucedió en el Abierto de los Estados Unidos donde Rublev quiso doblegar a Nadal a puro bombas, en Moscow volvió a cometer infinidades de errores no forzados y no fue capaz de sacar de eje a un adversario que se plantó con contundencia y holgura.

Rublev no encuentra la calma y se despide de Moscow

Nadie puede discutir la técnica, la elegancia y los enormes golpes que Rublev tiene en su armario. No obstante, lógicamente por ser un joven de apenas 19 años de edad todavía le restan pulir grandes detalles para convertirse en un jugador más seguro y convincente dentro de la pista. El juego agresivo y veloz no siempre está acompañado de aciertos y, por eso, mantener la cabeza en frío y ser paciente a la hora de disputar los rallies es algo necesario en todo tenista. Y acá radica, quizás, el error más recurrente y marcado en el jugador ruso ya que suele apresurarse y desesperarse por finalizar de forma rápida los puntos y no logra trabajar con mejor criterio y aperturas los peloteos largos, desembocando en errores que termina pagando realmente caro.

Muchas oportunidades de quiebres se presentaron a lo largo del compromiso, especialmente en el primer parcial donde Krajinovic dispuso de siete break point. Sin embargo, la falta de jerarquía y eficacia determinaron que solo haya sido posible una rotura de servicio, la cual tuvo espacio en el cierre del set cuando Rublev intentaba forzar un tiebreak con el marcador 5-6. El número 77 del mundo fue mejor, mantuvo una mayor regularidad en sus impactos, contragolpeó con derechas colocadas y veloces, y se quedó con justicia con la primera manga por 7-5.

El segundo set continuó de la misma manera. Los dos jugando desde el fondo de la cancha y llevando a cabo peloteos agresivos pero sin tanta claridad para lograr aperturas. Tiros centrados y muchos errores no forzados hicieron que el partido sea equilibrado, parejo y se definiera en el tiebreak. Krajinovic no se impacientó y pudo borrar del VTB Kremlin Cup al excelente Andrey Rublev por 7-6 (6). En la próxima fase, el serbio chocará con Ricardas Berankis.