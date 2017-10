Anderson derrota a Chung a base de cañonazos

Google Plus

Kevin Anderson sigue en la lucha por entrar en las finales de la ATP. Imagen: Zimbio

Jornada de octavos de final en el ATP 250 de Estocolmo, Suecia. Se veían las caras por primera vez en el circuito profesional, el flamante finalista de este último US Open, el sudafricano Kevin Anderson y una de las revelaciones de esta temporada, el coreano Hyeon Chung, esta semana ocupa su mejor ranking con el puesto 54.

Anderson no da opciones

El sudafricano salió a por todas desde el inicio, jugando muy agresivo y apoyado en su excelente servicio, Anderson no daba opciones a su rival, el coreano no dispuso de ninguna bola de break en todo el partido. Todo lo contrario pasaba con su saque, tuvo que sufrir para mantener el marcador igualado. En el segundo juego estuvo muy cerca de perderlo con un 0-40, en este juego pudo salvar los muebles pero el break no tardaría en llegar. Con el tres iguales tuvo que volver a salvar opciones de rotura, hasta cinco de las que salió ileso. Rotura que ya en el octavo juego se hizo efectiva. En el siguiente turno de saque, Anderson se hizo con el set en 37 minutos de juego.

Set mas cómodo y vistoso

Chung salió a pista algo desorientado y cedió su saque en blanco en el primer juego. Anderson confirmó la ventaja con otro juego en blanco. A pesar de que los juegos caían todos del lado del sudafricano, los puntos eran mucho mejores que en el primer set, pocos errores y puntos elaborados y terminados con grandes golpes ganadores. Anderson se puso con un claro cinco a uno. El coreano pudo sumar un juego mas pero el partido ya estaba sentenciado. Con el cinco a dos y el servicio en su poder, Kevin Anderson mostró alguna duda en los primeros puntos, pero después conectó sus poderosos golpes y se hizo con la victoria.

En los cuartos de final, Anderson se las verá mañana con el español Fernando Verdasco. El madrileño está haciendo un buen torneo y quiere terminar el año con buenas sensaciones, por su parte Anderson tiene que ganar si quiere mantener sus opciones de estar en el torneo de maestros de Londres.