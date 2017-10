Tsitsipas avanza tras la mala fortuna de Karlovic

Google Plus

Stefanos Tsitsipas derrotó por retirada en el segundo set a Ivo Karlovic por 7-6 y 5-6 y se metió por primera vez en los cuartos de final de un torneo ATP. El joven griego se enfrentará a Goffin o a Tiafoe mañana. Desgraciadamente, el protagonista no fue él sino su rival Ivo Karlovic ya que sufrió una dura lesión en su pie izquierdo tras una caída.

El primer set no tuvo ninguna emoción hasta la muerte súbita, los doce juegos pasaron sin pena ni gloria y tan solo hubo una opción de rotura en un set con siete juegos en blanco. En los seis primeros juegos del partido tan solo el restador pudo ganar un punto y ese fue Karlovic, ya que logró un punto en el quinto juego del primer set. El croata logró ganar sus tres primeros juegos del partido en blanco, el griego no pudo mantener ese nivel tan alto al saque y logró tan solo dos juegos en blanco en todo el set, concretamente los dos primeros. Karlovic logró en total cinco juegos en blanco en todo el primer set y solo cedió un punto en seis juegos al servicio. La única opción de rotura fue en el undécimo juego y fue para Ivo pero no pudo aprovecharla.

El primer set se decidió en la muerte súbita y fue Karlovic el primero en lograr mini-break para adelantarse 2-0, aun así lo perdería y volvería a recuperar en los siguientes dos puntos. A pesar de que Ivo tenía ventaja, este desempate se fue con empate a tres en el cambio de lado. Karlovic puso el 4-3 pero a partir de ahí el resto de puntos fueron para Tsitsipas, que pasó del 4-3 al 4-7 con dos puntos al saque y otros dos al resto, concretamente el griego logró más puntos al resto que con su saque en esta muerte súbita. A pesar de verse totalmente perdido al resto durante todo el set Tsitsipas pudo llevarse la manga y adelantarse en el encuentro.

Este set parecía igual que el anterior, en lo único que había diferencia era en el nivel al resto de Tsitsipas, esta vez no era tan flojo ya que conseguía puntos con bastante más frecuencia. Ivo logró tres juegos en blanco y cedió cuatro puntos esta vez. El nivel de Tsitsipas al servicio fue bastante parecido pero esta vez no se vio obligado a salvar bolas de rotura, el griego logró otros dos juegos en blanco en esta manga.

Tras contemplar otro set donde no vimos nada más que juegos fáciles al servicio, en el undécimo pasó algo que muy pocos se lo podían esperar. Ivo Karlovic se fue al suelo lastimándose su pie izquierdo y se tuvo que ir ayudado al banquillo, el croata se vio obligado a pedir tiempo muerto médico al instante y tras el tiempo médico se probó y apenas podía andar. Debido a ello decidió retirarse del partido y todo indica que esta será la última vez que veamos a Karlovic jugar al tenis esta temporada.