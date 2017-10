Carreño vuelve a fracasar en una defensa de título y se complica las finales

Google Plus

Pablo Carreño cayó de nuevo a las primeras de cambio, esta vez ante Daniil Medvedev y en sets corridos. El ruso derrotó al primer cabeza de serie y máximo favorito por un doble 6-3 y se verá las caras con el bosnio Mirza Basic en los cuartos de final mañana.

Carreño se ve superado

Los dos primeros juegos fueron para el sacador de manera cómoda (a 15) y la primera amenaza llegó en el tercer juego donde el ruso a pesar del 40-15 se fabricó una bola de rotura. Aun así, Carreño logró salvarla y sacar adelante el juego para el 2-1. Con 3-2, el sexto fue para el ruso en blanco y desde ahí fue claro dominador del partido. En el séptimo juego llegó la primera rotura del partido, Carreño a pesar de estar 30-0 cedió cuatro puntos de forma consecutiva y posteriormente su servicio. Medvedev consolidó la rotura y puso el 5-3 tras darle la vuelta a un 15-30. En el noveno juego, que fue sin duda el más largo de todos, se acabó el set, ya que el ruso cerró este al resto a la segunda opción de rotura y gracias a este 6-3 se ponía por delante y ponía contra las cuerdas al campeón de 2016.

En el segundo set la cosa no iba a cambiar ya que Medvedev se llevó el primer juego al servicio muy fácilmente y logró su tercera rotura consecutiva a la segunda bola de rotura tras aprovechar a las mil maravillas un 15-40. Cuando más muerto parecía, Carreño se fabricó un 0-40 y tuvo tres bolas de rotura pero no pudo aprovechar ninguna, aun así, este tuvo una cuarta opción en forma de ventaja y ahí sí pudo lograr el contrabreak y meterse de nuevo en el partido. El español logró empatar a dos tras lograr mantener su saque con facilidad. Dos juegos más adelante, en el sexto, volvieron los problemas para Pablo donde de nuevo con 30-0 volvió a perder tres puntos seguidos y se vio obligado a salvar una bola de rotura. Esta vez no fue como en el pasado set, ya que Carreño logró salvar esa bola de rotura y poner el empate a tres. Medvedev logró el séptimo juego en blanco y en el octavo, el juego más largo del partido, logró la rotura que dejaba muy tocado al campeón del año pasado. Finalmente, el ruso cerró el partido fácilmente para lograr la sorpresa más grande de esta edición hasta el momento.