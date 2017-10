Un sólido Dimitrov accede a cuartos en Estocolmo

Google Plus

Duro debut en este torneo ATP 250 de Estocolmo (Suecia) del máximo favorito del torneo, el búlgaro Grigor Dimitrov. No jugó primera ronda, debido a ser primer cabeza de serie (accedió directamente a segunda por Bye), y se enfrentó a un Jerzy Janowicz que hizo un gran partido. Janowicz, actual número 141 del ránking (llegó a estar 14), no lleva una buena temporada (como mejores resultados ha conseguido ganar un Challenger en febrero, en Bergamo, y llegar a tercera ronda en Wimbledon).

Tras seis torneos Challengers consecutivos (con cuartos como mejor resultado), volvió a competir a nivel ATP y pasó la fase previa (derrotando a Arnaboldi y a Zopp), y posteriormente eliminó a Pierre-Hugues Herbert en primera ronda. En el día de hoy puso en dificultades a Grigor Dimitrov, pero falló en los momentos claves, lo que le condujo a la derrota. Un Dimitrov, que está cada vez más cerca de entrar al ATP Finals de Londres, y lleva una gran temporada, con tres títulos (Brisbane, Sofía y su primer Masters 1000, en Cincinatti).

El partido estuvo dominado por dos grandes sacadores que no concedieron ninguna oportunidad al resto, con unas buenas estadísticas en el servicio, y con una gran cantidad de juegos en blanco (cinco en el primer set). Con 6-5 y saque para igualar y llevar la primera manga al tie break, Janowicz, que iba 30-0 arriba, perdió cuatro puntos consecutivos (uno tras doble falta y tres por errores no forzados con la derecha). Esto fue aprovechado por Grigor, que capitalizó la primera bola de break del partido, para alzarse con el primer parcial por 7-5.

La segunda manga, también fue igualada, y tuvimos algunas oportunidades de break. En el tercer juego, Jerzy dispuso de un 15-40, pero Dimitrov, de una manera sensacional, logró los cuatro puntos siguientes y se adjudicó el juego. Poco más tarde, en el sexto juego, fue el búlgaro quien tuvo bola de rotura, pero no pudo convertirla. De nuevo, volvieron las buenas estadísticas al saque, no concedieron oportunidades al resto, y esta vez sí, se llegó al tie break. Dimitrov consigió minibreak, para ponerse por delante 4-2 en el cambio de pista, y con 6-3 dispuso de tres bolas de partido. Las dos primeras, al resto, no las aprovechó. Sí lo hizo a la tercera, y cerró por 7-5 un bonito partido de una hora y 35 minutos de duración.

El número ocho del mundo, busca su cuarto título esta temporada, y tendrá como rival en cuartos de final a Mischa Zverev, que se deshizo cómodamente de Viktor Triocki por 6-2 y 6-3. Los dos enfrentamientos entre ambos han tenido lugar este año (en Rotterdam y Montreal) y el balance es de 2-0 para el búlgaro.