WTA Finals 2017. Casey Dellacqua y Ashleigh Barty: las 'aussies' quieren conquistar Singapur

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

La pareja australiana, formada por Casey Dellacqua y Ashleigh Barty, ha sido una de las grandes revelaciones de este año. Han conseguido seis finales, y tres títulos. Con un balance de 36 victorias y 12 derrotas. En este WTA Finals de Singapur, donde se reúnen las mejores raquetas femeninas, tanto en individuales como en dobles, buscarán dar la sorpresa y acabar de la mejor manera posible una temporada de ensueño.

Las australianas empiezan irregular el año

Dellacqua y Bary no empezaron muy bien el año, ya que cayeron en primera ronda en Brisbane. Posteriormente, llegaron al Abierto de Australia donde firmaron un mejor papel, y allí alcanzaron los cuartos de final. Esta mejoría se notó, y en el siguiente torneo que disputaron, Kuala Lumpur, se alzaron con su primer título de la temporada. (Barty, además conquistó Kuala Lumpur por partida doble, ya que también se hizo con el título en individuales). No firmaron una buena actuación en Indian Wells y Miami, donde cayeron en primera y segunda ronda, respectivamente. Cerraron los primeros cinco meses, la temporada de pista dura en Australia y Estados Unidos, con unas buenas estadísticas a pesar de todo, con siete partidos ganados de once (a parte jugaron dos partidos de Copa Federaciones, y ganaron en ambas ocasiones).

La pareja triunfa en tierra y en hierba

La gira en arcilla de la pareja fue espectacular, ya que ganaron nueve de los diez partidos que disputaron, conquistando el título en Estrasburgo y final en Roland Garros. Con la moral muy alta, llegó la temporada de hierba, donde lograron muy buenos resultados de nuevo, con dos finales seguidas. Se alzaron con título en Birmingham y lograron final en Eastbourne. En Wimbledon se toparon con las número uno (Hingis y Chan), por lo que no pudieron avanzar más de cuartos de final. Cerraron la temporada de hierba con diez victorias en doce partidos.

Una pobre gira estadounidense y asiática

La pista dura volvió y no lograron del todo unos grandes resultados. Tras caer en primera ronda en Toronto, y en cuartos de Cincinatti, la pareja volvió a otra final, la cual perdieron en New Haven. En el Abierto de los Estados Unidos cayeron sorpresivamente en segunda ronda. Sus últimos dos torneos en este 2017, han sido en Wuhan y Pekín, donde cayeron en semifinales y segunda ronda, respectivamente.

Barty, aparte de ser la número cuatro en el ránking de dobles, es la actual número 19 en individuales, y ha realizado su mejor año como profesional, ya que, aparte de las seis finales en dobles, hay que sumarle otras tres en individuales (ganó en Kuala Lumpur y cayó en Birmingham y Wuhan). Dellacqua, por su parte, no ha disputado ningún partido en individuales en este 2017.

Estas WTA Finals se disputarán del 22 al 29 de octubre, en Singapur. En singles, las ocho jugadoras quedarán encuadradas en dos grupos, donde se enfrentarán entre ellas para acceder a semifinales. En dobles, sin embargo, esto no es así, y el torneo se ganará empezando el primer partido desde cuartos de final, por tanto tendrá eliminación directa. Aparte de las australianas Dellacqua y Barty, se clasificaron las mejores doblistas femeninas de la temporada: Chan y Hingis, Vesnina y Makarova, Hlavackova y Babos, Peschke y Groenefeld, Xu y Dabroski, Maria José Martinez Sánchez (única española en el Masters, junto con Garbiñe, que participa en individuales) y Klepac y la octava pareja, formada por Larsson y Bertens.