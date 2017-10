WTA Finals 2017. Elina Svitolina: directa a la élite

Google Plus

Sin duda, los WTA finals de este año serán de los mas igualados que hemos tenido en los últimos años. Se puede decir que ha sido un año de varias revelaciones, y a nadie se le escapa que hablar de revelaciones podemos relacionarlo sin ninguna duda con Elina Svitolina.

Inicio con buenas sensaciones

La campaña de Svitolina empezaba en Brisbane donde ganaba en primera y segunda ronda a Mónica Puig y Shelby Rogers respectivamente. Sus buenas vibraciones se confirmaban sorprendiendo a la que era actual número uno del mundo Angelique Kerber. Llegaba en semifinales donde caería contra la checa Karolina Pliskova que posteriormente se proclamaría campeona del torneo.

Llegaba el primer Grand Slam de la temporada y lo afrontaba con muchas esperanzas de hacer un muy buen resultado pero no fue lo esperado, después de llegar a tercera ronda caería contra la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y así terminando su gira australiana con sabor agridulce.

La entrada al top ten

Todo y que su buen inicio no se plasmara en el open de Australia, llegaría al mes de febrero y su constancia tuvo premio. Empezaría el mismo coronándose en el torneo internacional de Taipei donde fue la máxima favorita de inicio a fin imponiéndose a la final a la china Shuai Peng. Sin embargo no sería el único titulo que conseguiría en este mes, también se coronó en el Premier 5 de Dubai ganando de forma magistral y sin dar ningún tipo de opción a la ex número uno del mundo Caroline Wozniacki. Este cúmulo de grandes resultados, le permitían a la ucraniana entrar por primera vez en su carrera deportiva en el ranking de las diez mejores jugadoras del circuito.

Después de participar en los torneos de Indian Wells y Miami, llegaba la hora de cambiar de superficie e ir a Estambul a buscar su tercer torneo de la temporada y así fue, después de superar con bastante solidez y ganar en la final a la belga Elise Mertens.

Gran temporada de tierra batida

Llegaba a Madrid con muchísima confianza pero la china Zheng la sorprendió y caía en las primeras de cambio. Sin embargo en Roma fue todo lo contrario, llegó a la final ante la que era la clara favorita, Simona Halep. No solo fue finalista, sino que ganó remontando el encuentro con un set en contra y alzándose con el Premier 5 de Roma y así sumando otro torneo en su palmares. Gracias a esa victoria, la ucraniana escalaba hasta la sexta posición del ranking y se consagraba cada vez más entre las mejores jugadoras del circuito.

Una espectacular remontada de Halep no la dejó ir más lejos en Roland Garros después de adjudicarse el primer set e ir 5-1 en el segundo, fue la rumana quien hizo una remontada épica para acabar con las opciones de Svitolina a pasar a las semifinales.

Duda en Wimbledon

En el torneo de Birmingham, llegaron los problemas físicos que luego hacían dudar de su participación en el tercer Grand Slam de la temporada. Todo y esas dudas, Elina decidió participar en Wimbledon y pese a las molestias logró hacer un más que digno torneo llegando a octavos de final que quedaría derrotada por la jugadora letona y actual campeona de Roland Garros, Jelena Ostapenko.

Toronto le catapulta al top cinco

Sin duda alguna fue el torneo de Toronto uno de sus mejores torneos que ha hecho en su carrera deportiva, precisamente no tuvo un cuadro nada fácil. Tuvo que derrotar a jugadoras como Venus Williams, Garbiñe Muguruza, Simona Halep y en la final a Caroline Wozniacki. Sorprendería que con ese cuadro solo hubiera cedido un set, pues así fue. Este nuevo logro, la llevaría a estar en el ranking de las cinco mejores raquetas y llegar al US Open con opciones de conseguir el número uno mundial.

A Singapur en busca del reinado WTA

Tendrá que luchar el trono con la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, la checa Karolina Pliskova y la rumana y actual número uno Simona Halep. Además, Venus Williams, Caroline Wozniacki y Jelena Ostapenko tendrían opciones matemáticas de poder llegar a la cima aunque sus posibilidades son algo más que remotas. Un hueso duro también será la francesa Caroline Garcia que viene de hacer una gira asiática espectacular ganando los torneos de Wuhan y Pekín. La batalla en Singapur se presenta apasionante y Elina Svitolina tiene una oportunidad (que seguro que no será la única) de llegar algo más que a la élite, hacer historia y entrar en la lista de jugadoras número uno.