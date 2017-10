WTA Finals 2017. Jelena Ostapenko: la nueva promesa del tenis femenino

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Para nadie es un secreto que Jelena Ostapenko se ha convertido en una de las jugadoras más talentosas del tenis actual. La joven jugadora letona, a base de desparpajo, irreverencia y rebeldía, ha sabido imponer un tenis agresivo con una potencia en sus golpes interesante.

Es posible, que los que no sigan de cerca el tenis femenino, no conocieran a Jelena Ostapenko hasta que escucharon que era una de las jugadoras que seguía viva en la segunda semana de París, y si todavía no la conocían luego de esto, ya cuando se planta en la final, hizo que el mundo del tenis centrara su atención en ella. Y vaya manera de hacerlo, la letona logró el primer título de su carrera coronándose como la mejor de todas en Roland Garros, un trofeo de preferencia española, ante la gran escuela de arcilla que existe en tierras ibéricas, de ahí el gran éxito de Jelena, quien es entrenada por Anabel Medina, dos veces ganadora del torneo parisino en categoría de dobles.

El año de Jelena

Ostapenko inició el año como número 44 en el mundo, afrontando el torneo de Auckland, en el que llegó a semifinales perdiendo ante Lauren Davis. Su próxima parada fue Australian Open donde únicamente pudo llegar hasta la tercera ronda, donde fue derrotada por Karolina Pliskova, en un encuentro donde puso a sudar a la checa, imponiéndose en un tercer set por 10-8. Luego de esto, disputó St Petersburgo y Dubai sin mucha suerte, perdiendo en primera ronda. Posterior a esto, se presentó en Acapulco (luego de una caída en el ranking tras no defender la final de Doha 2016) perdiendo en tercera ronda ante Tsurenko. Se presentó en los Premier Mandatory de Indian Wells y Miami sin mucha suerte.

Con el inicio de la temporada de arcilla, Jelena decide contratar a Anabel Medina Garrigues como su entrenadora, consiguiendo resultados de inmediato, en Charleston disputó la final luego de dejar en el camino jugadoras como Wozniacki y Lucic Baroni, sin embargo cayó derrotada en la final ante Daria Kasatkina, otra joven promesa del tenis femenino. Luego se presentó con altibajos en los torneos Stuttgart, Praga y Roma para llegar a Roland Garros con un perfil bajo.

El nacimiento de una campeona

Mayo es un mes importante para el mundo del tenis, y no es para menos, inicia el segundo Grand Slam del año donde París se viste de gala para recibir a las mejores raquetas del mundo. Jelena llegaba a este torneo sin generar muchas expectativas, llegaba como la sembrada número 47 y quedó en el mismo lado del cuadro de Kerber, Muguruza, Kvitova y Wozniacki pero solamente se iba a enfrentar a ésta última en los cuartos de final. En la primera semana derrotó a Luisa Chirico, Monica Puig y Lesia Tsurenko, para afrontar una segunda semana más complicada, donde derrotó a Stosur, Wozniacki, Bacsinzky y finalmente a Halep contra todo pronóstico, para hacerse con su primer trofeo y catapultarse dentro de las mejores 15 del mundo.

Ostapenko luciendo el trofeo de Roland Garros | Foto: Zimbio

Cerrando con broche de oro, se despedía de la temporada de arcilla y el tenis no da descanso, ya estaba en marcha la temporada de césped. En Eastbourne perdió en tercera ronda ante Johanna Konta y con esta preparación se presentó en Wimbledon. Ya con un nombre en el tenis, se veía con otros ojos y muchos se preguntaban si podría lograr la proeza de coronarse en Roland Garros y Wimbledon donde la última tenista en lograrlo fue nada más y nada menos que Serena Williams, algo que se torna un poco difícil, otras tenistas de la talla de Steffi Graf y Martina Navratilova también lograron ese hito, algo que resultaba complicado para la joven jugadora. En definitiva así lo fue, la letona terminó claudicando en cuartos de final ante Venus Williams en un encuentro muy disputado e interesante.

Al terminar el torneo de más prestigio en el tenis, pasamos a la gira norteamericana donde a la letona no le fue nada bien, en Toronto y Cincinnati perdió en primera ronda ante Lepchenko y Krunic respectivamente. Terminó cuajando una mala temporada en Norteamérica tras su temprana eliminación en tercera ronda del US OPEN ante Daria Kasatkina que parece haberle agarrado la caída a su juego. Lo que terminó certificando su clasificación a este torneo de maestras fueron sus buenos resultados de la gira asiática. La letona consiguió su segundo título en Seúl coronándose ante la joven promesa brasileña Beatríz Haddad Maia y perdiendo en Wuhan y en Beijing en ronda de semifinales ante Barty y Halep.

De esta manera llega este torbellino letón a uno de los torneos más prestigioso del tenis en el que estará debutando y buscará destronar a la última campeona Dominika Cibulkova que tras un mal año, no podrá defender su título en Singapur.

WTA Finals 2017

Luego del sorteo para el WTA Finals 2017, Ostapenko quedó en el mismo grupo que Garbiñe Muguruza, Venus Williams y Karolina Pliskova. Ante la española posee un récord en contra de 1-2, ante la norteamericana tiene un solo encuentro que terminó en derrota, el tan recordado Wimbledon, mientras que contra la checa tiene también en contra la serie por 0-2, por lo que le toca remar contra la corriente a la letona si quiere clasificarse al menos a las semifinales del torneo.