WTA Finals 2017. Caroline Garcia: la última invitada al fin de fiesta

Caroline Garcia disputará por primera vez las Finales WTA de Singapur

La temporada poco a poco va llegando a su fin, pero aún queda uno de sus platos fuertes. Las Finales de la WTA de Singapur, que ya tiene sus ocho jugadoras definidas para medirse entre los días 23 y 29 de octubre. Y de esas jugadoras, la ultima en comprar billete para meterse entre las ocho mejores de la temporada ha sido la francesa Carloine Garcia. La joven jugadora de 24 años que llega a Singapur como debutante en esta cita, ha capturado este puesto después de un increíble final de temporada con los títulos de Wuhan y Beijing, y gracias también a la baja de Johanna Konta en el torneo de Moscú.​

Una temporada de menos a más

La actual número nuevo del ranking WTA, empezó el año con no muy buenas sensaciones, y no pudo pasar de la tercera ronda en el Open de Australia. A partir de entonces la francesa no jugó tres torneos menores, en los cuales no pudo superar la segunda ronda en ninguno de ellos. En Indian Wells, el primer Premier Mandatori, consiguió llegar hasta los dieciseisavos, y pese a perder en las primeras de cambio en Miami, el segundo Premier Mandatori, Caroline recuperó sensaciones y empezó a remontar el mal inicio. Semifinales en México y en Estrasburgo antes de llegar a su gran cita del año, Roland Garros. En el segundo Grand Slam de la temporada, Garcia llegó hasta los cuartos de final, haciendo un gran papel ante su afición.

Su temporada en hierba se limitó a unas semifinales en el torneo de Mallorca, para preparar el tercer grande, Wimbledon, donde cayó en cuarta ronda por la tenista local, Johanna Konta.

Pero donde Caroline ha demostrado su gran potencial ha sido en la temporada de pista dura, y sobretodo en la gira por Asia. Solo llegó hasta tercera ronda en el US Open, pero consiguió hacer unas semifinales en Bastaad, y unos cuartos en Toronto antes de irse hacia terras asiáticas. Allí después de hacer un buen torneo en Tokio, llegando hasta los cuartos de final, la francesa consiguió ganar dos torneos consecutivos; primero el premier de Wuhan, y luego el Premier Mandatori de Beijing. Este gran final de temporada, además de la clasificación entre las ocho mejores de la temporada le ha supuesto entrar por primera vez en el top ten del ranking, y también la denominación a jugadora del mes.

Caroline, muy contenta de estar en Singapur

En una entrevista en el diario francés Le Parisien, Caroline Garcia se mostró muy feliz por su clasificación a Singapur, algo que no tenía en mente hace un par de semanas: "La sensación es un poco extraña, ya que estoy satisfecha por la clasificación y un poco triste por la lesión de una compañera. Pero estoy muy feliz de poder conseguir la última plaza para la WTA Finals, ya que hace un par de semanas jugar este torneo no estaba en mis planes, más que nada me veía jugando en Zhuai. Pero tengo que relajarme y concentrarme, ya que la temporada aún no ha acabado y tengo que aprovechar el gran momento que estoy atravesando".

Una de las cosas que necesita mejorar la jugadora gala son sus resultados en Grand Slam, ya que su mejor resultado ha sido los cuartos de final alcanzados en el Roland Garros de esta temporada: "Sin duda alguna, el no haber conseguido buenos resultados en los torneos grandes es una de mis debilidades. Este año ha sido el mejor, ya que conseguí llegar a cuartos de final en Roland Garros y a los octavos en Wimbledon, pero de ahí a ganar el título son al menos tres o cuatro partidos más. Espero mejorar para la próxima temporada este aspecto y poder acercarme a ganar algún torneo de estas dimensiones".