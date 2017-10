WTA Finals 2017. Karolina Pliskova: en busca de la corona en Singapur

Google Plus

Fotomontaje: Diego Blanco - VAVEL

Sin duda el mejor momento de este año para Karolina Pliskova fue alcanzar el número uno la semana posterior a Wimbledon. La checa no ha cuajado un año tan bueno como el anterior, pero aun así se ha metido en las finales como tercer cabeza de serie. Pliskova ha ido de más a menos este año y ha ganado tres títulos, ahora comenzaremos a analizar el año de la checa a fondo.

Buen comienzo de año

Pliskova no pudo comenzar mejor el año ya que se coronó campeona en el primer torneo de la temporada en Brisbane. La checa se mostró muy fuerte durante toda la primera semana y se deshizo de grandes jugadoras como Svitolina (en semifinales) sin ningún problema y tan solo perdió un set, ante Roberta Vinci en los cuartos de final. Karolina destrozó a Alize Cornet en la final por un contundente 6-0 y 6-3 para comenzar de mejor manera la temporada ganando un torneo que siempre tiene mucho prestigio y valor como es el de Brisbane.

Pliskova posa con el título de campeona de Brisbane 2017. Foto: Zimbio

Tras ello, Pliskova disputó el Open de Australia donde era una de las máximas favoritas a llevarse el triunfo final junto con Serena Williams y la campeona de 2016 Angelique Kerber. La checa pasó las dos primeras rondas sin ningún problema se deshizo de sus dos rivales en sets corridos y puso su nombre en la tercera ronda. Karolina se enfrentó a una de las revelaciones de la temporada como era Jelena Ostapenko. En ese partido la checa se encontró set abajo ante la joven letona pero finalmente logró la remontada ganando en el tercer y definitivo set por 10-8 en uno de los mejores partidos del torneo. En la cuarta ronda Pliskova se deshizo en sets corridos de la jugadora local Gavrilova pero se eliminó en los cuartos de final de manera sorprendente ante Lucic Baroni. La veterana croata fue sin duda la sorpresa del torneo y le eliminó en un partido que contó con tres apretados sets.

Segundo título en Qatar

Tras la sorpresiva eliminación en Australia y tras disputar la Copa Federación Pliskova se presentó en Doha en busca del segundo título de la temporada. La checa comenzó muy bien su andadura con victorias cómodas ante rivales complicadas como Caroline García y la china Zhang. Su partido más complicado fue en las semifinales con Cibulkova donde se vio obligada a jugar un tercer set. Finalmente en la gran final su víctima fue Caroline Wozniacki donde le ganó por 6-3 y 6-4 para lograr su segundo título en 2017 en apenas dos meses. En la semana siguiente, cayó eliminada en la primera ronda de Dubai y en sets corridos ante Mladenovic.

Dos semifinales en California y Florida

A pesar de no ganar ningún título el nivel de la checa fue bastante regular ya que logró dos semifinales (720 puntos). En Indian Wells comenzó sufriendo con una victoria en tres sets ante la campeona olímplica Mónica Puig. Posteriormente, comenzó a mejorar bastante su nivel y a lograr victorias importantes en sets corridos como fue en los octavos de final ante la suiza Bacsinszky y en los cuartos de final ante la española Garbiñe Muguruza, sin duda su victoria más importante del año hasta ese momento. Svetlana Kuznetsova fue la encargada de eliminar a Pliskova y lo hizo en un partido muy igualado que se decidió en dos muertes súbitas.

En Miami hasta las semifinales Pliskova fue una auténtica apisonadora ya que se ventiló a sus cuatro rivales sin ceder ni un solo set. Además, se tomó la revancha del Open de Australia ante Lucic Baroni en los cuartos de final. Cabe decir que no enfrentó hasta las semifinales ante una top10 como lo hiciera en Indian Wells. Wozniacki se tomó la revancha de la final perdida en Doha derrotando a Karolina en las condiciones más brutales posibles, la danesa se recuperó tras ceder el primer set y fue muy superior en los dos siguientes ganando ambos por 6-1.

Pliskova y Wozniacki se saludan tras su gran partido en las semifinales de Miami. Foto: Zimbio

Una gira de tierra floja, pero un buen Roland Garros

Claramente el peor momento de Pliskova en 2017 fue en la gira de tierra batida donde apenas pudo lograr victorias como lo hiciera en Indian Wells y Miami. A pesar de empezar con buen pie la gira ante Vandeweghe en Stuttgart quedó eliminada en la segunda ronda ante la jugadora local Laura Siegemund en un duro partido que se decidió en el tercer set. Sin duda en Praga se llevó el palo más duro de la temporada junto con el de Wimbledon, donde quedó eliminada a las primeras de cambio en su casa y en la pista central. La italiana Giorgi le ganó en sets corridos y mandó la máxima favorita para llevarse el título a la calle.

Los Masters 1000 de Madrid y Roma tampoco fueron buenos para la número tres del mundo, en Madrid comenzó su andadura con éxito tras una victoria sufrida en tres sets ante Tsurenko pero la eliminación no tardó en llegar ya que en la siguiente ronda la letona Sevastova se la ventiló sin ningún problema en sets corridos. En Roma la cosa fue diferente, alcanzó los cuartos de final al menos y fue eliminada por la que sería campeona al final de la semana Elina Svitolina.

No había muchas esperanzas puestas en Pliskova para Roland Garros, pero calló muchas bocas ya que alcanzó las semifinales ganando cinco partidos, en tres de ellos ganó sin ceder ni un set. Su partido ante Halep en las semifinales fue sin duda uno de los mejores de la temporada, la rumana se impuso en una dura batalla que contó con tres intensos y disputados sets.

Pliskova durante su partido en el Masters 1000 de Madrid. Foto: Zimbio

Tercer título en Eastbourne

Sin duda alguna su inicio de la gira de hierba fue un tremendo éxito para Pliskova ya que logró el tercer título de la temporada en Eastbourne, uno de los torneos más importantes fuera de los Masters 1000 y Grand Slams. La checa tan solo perdió un set en los cuartos de final ante su verdugo en Indian Wells, Kuznetsova. Se metió en la final gracias al Walkover de la jugadora y estrella local Konta. Karolina derrotó por segunda vez esta temporada en una final a Wozniacki, esta vez fue sobre hierba y fue de nuevo en sets corridos (al igual que en Doha). Con este título la checa se acercaba cada vez más al número uno del mundo y se plantaba como una de las máximas favoritas a la victoria final en Wimbledon.

Pliskova posa con el título de Eastbourne. Foto: Zimbio

Un duro palo compensado

El palo más duro de la temporada junto con el de Praga llegó en Wimbledon donde Pliskova cayó eliminada ante Rybarikova en la segunda ronda a pesar de haber ganado el primer set. Aun así, al confirmarse la eliminación de Kerber en la cuarta ronda la checa se colocó como nueva número uno del mundo pero desgraciadamente fue de la manera más agridulce posible. Karolina recibió el trofeo que la acreditaba como nueva número uno en Toronto. Pliskova renunció a Washignton para poder preparar de la mejor manera posible la defensa de puntos en las US Open series. La checa cayó eliminada en los cuartos de final ante Wozniacki en otro gran partido de tres sets. En Cincinnati comenzó la defensa de su primer título Masters 1000 logrado doce meses atrás. Se tomó la revancha de Camila Giorgi en la segunda ronda (que le derrotó en casa en Praga) y de Wozniacki de la semana anterior en Montreal en los cuartos de final. Una vez más, al igual que en los dos primeros Masters 1000 de la temporada Pliskova se eliminó en las semifinales ante Garbiñe Muguruza, que sería la que le sucedería en el trono como campeona en Cincinnati.

Adiós al número uno en el US Open

El US Open iba a dar mucho que hablar en la lucha por el número uno ya que si Pliskova no defendía los 1.200 puntos de la final lograda el año pasado. Tras superar fácilmente la primera ronda la checa necesitó un tercer set para derrotar a la americana Gibbs en la segunda ronda. El punto de inflexión llegó en la tercera ronda en el partido ante Sasai Zheng donde la china llegó a sacar para ganar el partido e incluso dispuso de una bola de partido con su servicio, pero Pliskova sacó toda su garra y su raza para sacar el partido adelante y avanzar a la segunda semana. A pesar de todo Pliskova perdió el número uno ya que cayó eliminada en los cuartos de final ante Vandeweghe en un partido donde se vio muy superada ante una de las mejores jugadoras de las US Open series. Garbiñe Muguruza iba a ser la que le arrebataría el número uno a Pliskova y sería la cuarta número uno del año.

Pliskova celebra su victoria ante Zheng. Foto: Zimbio

Un final de año con la mirada puesta en las Finales WTA

Tras perder el trono mundial en el US Open comenzó la gira asiática pero Karolina no pudo pasar de los cuartos de final en ninguno de los tres torneos. En Tokio fue eliminada por Kerber en la segunda ronda, en Wuhan cayó eliminado en los cuartos de final ante Barty y finalmente, en Pekín cayó una vez más en los cuartos de final ante Cirstea.

Sin duda con la ausencia una vez más de Serena Williams todas las tenistas tienen una gran oportunidad para hacerse con la victoria final y suceder a la ausente Cibulkova como campeona en este 2017. La checa está en el grupo con Garbiñe Muguruza, Venus Williams y Jelena Ostapenko. Un grupo asequible sin duda para la checa que buscará mejorar el resultado de la temporada pasada donde tan solo pudo ganar un partido.