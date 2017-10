Tsitsipas da la campanada en Amberes

Google Plus

Stefanos Tsitsipas está viviendo sus mejores momentos como profesional. Imagen: Zimbio

Cuartos de final en el ATP 250 de Amberes, Bélgica. El favorito número uno del cuadro, el local David Goffin, se enfrentaba a la sorpresa del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas, 122 del ranking mundial. El ateniense procedente de la fase previa, está haciendo un torneo de ensueño. En primera ronda se deshizo del uruguayo Pablo Cuevas y en el siguiente partido se impuso al croata Ivo Karlovic.

Primer set fácil para Goffin

El belga salió a pista con mucha autoridad y desde el principio con muchas opciones sobre el saque del griego. Stefanos sufría mucho en sus turnos de saque y siempre tenía que afrontar bolas de break. Goffin impuso su experiencia en el circuito en los momentos clave y rompió en dos ocasiones el saque de su rival. En 37 minutos se hizo con el primer set con un cómodo seis a dos.

En la segunda manga, Goffin estuvo cerca de dar el golpe definitivo sobre Tsitsipas. En el tercer juego, tuvo tres opciones de arrebatarle el saque. El griego pudo salvar la situación y a partir de ese momento, el partido cambió. El joven tenista ya no sufría con su saque y aguantaba el tirón del belga. Con la igualdad en el marcador y sin mas opciones de adelantarse, se llegó al tie break. En el desempate, el griego sacó todo el arsenal y se colocó con ventaja de cuatro a cero. Su espectacular y elegante revés liftado sacaba de la pista al belga, y su gran saque ahora si que funcionaba proporcionándole "puntos gratis". El desempate fue un paseo para el, que se lo anotó por un claro siete a uno.

Tsitsipas pudo cerrar antes del desempate final

En el definitivo set, Stefanos se veía crecido en la pista. Los golpes ganadores caían con mas facilidad, aunque a veces daba la sensación de que no iba a aguantar físicamente. Esto no sucedió, todo lo contrario. El belga entregó su saque en el quinto juego y se encendían las alarmas en el público asistente que jaleaba a su compatriota. La reacción de Goffin no se hizo esperar, en el siguiente juego recuperó el saque perdido. El partido estaba loco y el griego volvía a romper y se ponía por delante. Consiguió ponerse cinco a cuatro y su saque para dar la gran sorpresa. El tenista local pudo remontar la situación ante el júbilo del público, ahora estaban empatados a cinco. Tsitsipas volvió quebrar el saque de Goffin y se dispuso a sacar otra vez para el partido.

Los nervios y el empuje del Top Ten hicieron desvanecerse otra vez la ventaja y decidir el partido en el desempate final. El Griego tomó ventaja de dos a cero, Goffin empató con una gran reacción, pero de nuevo el sorprendente Stefanos encadenó tres puntos consecutivos que enmudecían a la pista central. Ya con esta ventaja Tsitsipas consiguió cerrar el partido y lo celebró a lo grande dando saltos por la pista. En sus primeras semifinales en un torneo como profesional, se las verá con el ganador del encuentro entre el español David Ferrer y el argentino Diego Schwartzman.