WTA Finals 2017. Gabriela Dabrowski y Yi-Fan Xu: séptimas en clasificar

Este fin de semana jugarán por primera vez la WTA Finals en Singapur, la canadiense Gabriela Dabrowski y la china Yifan Xu. Si bien no fueron tantos los partidos en los que jugaron juntas, con el correr de la temporada se consolidaron y lograron mantener las ideas lo más claras posibles.

La dupla internacional vino hace rato tomando protagonismo. Sobre todo en el mes de marzo pudieron plasmar sus ideas logrando el primer título de la temporada en Miami. La prueba de fuego la tuvieron justamente en la final ante la india Sania Mirza (quien obtuvo el título dos años atrás junto a Martina Hingis) y Barbora Strycova. Sin embargo, supieron encarar el partido desde el comienzo y no cedieron sets. 6-4 6-3 había sido el resultado con el cual levantaron el trofeo.

Luego tardarían bastante tiempo en conseguir pisar fuerte en otro torneo. Lo cierto es que no en todos los Open jugaron juntas. Por ejemplo, en el Abierto de Charleston, Gabriela Dabrowski hizo pareja con la ucraniana Katerina Bondarenko, pero no pasaron primera ronda. En el Abierto de Zhengzhou la china repetiría la ecuación y jugaría en pareja con otra compañera, en este caso la japonesa Shuko Aoyama. No pudieron hacer demasiado, simplemente ganaron un partido.

Pero el destino las volvió a unir para el mes de mayo, en este caso para el Open de Madrid. La actuación tenida en esta ocasión no alcanzó el esplendor como en Miami, se fueron eliminadas en segunda ronda.

Con respecto a los Grand Slams la mejor actuación fue en el US Open, logrando avanzar a cuartos de final, donde perderían con Lucie Safarova y Barbora Strycova. Finalmente la hazaña volvieron a lograrla en tierras norteamericanas una vez más. Esta vez fue en el Abierto de Connecticut, venciendo a parejas importantes como Andreja Klepac/María José Martínez Sánchez, entre otras.