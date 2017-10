Garbiñe debuta con triunfo en Singapur

Google Plus

Tras el apabullante triunfo de Karolina Pliskova sobre Venus Williams para dar comienzo las WTA Finals, todo se iba a preparar para el otro duelo fratricida del grupo, el choque que iba a enfrentar a Garbiñe Muguruza y a Jelena Ostapenko. Una batalla de pegadoras natas (como las cuatro que componen este Grupo Blanco) y de ganadoras de Grand Slam (casualmente ambas de Roland Garros. Garbiñe en 2016 y Ostapenko en 2017).

Un balance a favor de Garbiñe

Tres veces se han visto las caras estas dos jóvenes tenistas destinadas a dominar el circuito en un futuro no muy lejano, aunque una de ellas, Garbiñe, ya sabe de qué va eso. El último precedente se encuentra hace pocas semanas, en Wuhan, y ahí la letona remontó para acceder a las semifinales del torneo chino. Ya varios meses atrás, en la gira de tierra, en Roma, la española batió a Ostapenko en dos mangas. Un año antes, en el primer choque, también en el Foro Itálico, la hispano-venezolana se deshizo de la nacida en Riga. El duelo prometía emociones fuertes.

Garbiñe golpea primero en un set de ida y vuelta

Comienzo un tanto extraño el que se produjo. Fue la española quien empezó mandando, mientras que a Ostapenko se la observó algo irregular. Como producto de esa combinación, Garbiñe consiguió el primer break del partido. Sin embargo, la letona encontró en la fluidez, y en algún error de Muguruza, el contrabreak para evitar que la ex número del mundo pusiera tierra de por medio.

Sorprendentemente, y tras colocarse 30-0, Ostapenko volvió de nuevo a las andadas. Cometió varios errores, y de bulto como dobles faltas, y regaló de nuevo el break a la española que esta vez sí que no desaprovecharía. Sin ningún tipo de sobresaltos y con suma autoridad, Garbiñe conseguía un break que la daba una importante ventaja en el primer parcial.

Los puntos rápidos marcaron la dinámica del set, como era de esperar. Aún así, se observaron varios peloteos, quizás más de los esperados. O igual no, pues la lentitud de la pista era evidente y ello no favorecía a estas jugadoras a terminar el punto con un winner. El choque estaba a idas y venidas, como una ruleta rusa. Ostapenko recuperó la desventaja en un largo juego en donde la española remontó un 0-40, pero no logró evitar la rotura.

Muy fiable Garbiñe en el servicio| Foto: zimbio

La caraqueña ha cambiado su mentalidad y asumió el rol que se daba en el set. Pese a recibir el break, Garbiñe mantenía la cabeza fría y evitaba la precipitación. Volvía a la carga y conseguía recuperar la ventaja perdida a costa de una Ostapenko nada fiable en el servicio. Con la oportunidad de cerrar en el horizonte, la española se apuntaba la primera manga en una fabulosa muestra de autoridad y serenidad.

La española se complica el triunfo, pero logra cerrar el choque

El duelo se mantuvo igualado en su segundo asalto hasta que Garbiñe quiso. La caraqueña volvió a dar un golpe de efecto con un nuevo break para enfado de Ostapenko que veía como su debut en unas WTA Finals se encaminaba a una derrota. Pese a que Ostapenko seguía intentándolo, no podía con una Garbiñe que estaba imperial desde el fondo de la pista: pasando siempre una bola más y provocando el desconcierto y desesperación en la joven letona.

Ostapenko no recordará su debut en las WTA Finals | Foto: zimbio

Tras conseguir confirmar el segundo break Garbiñe, Ostapenko obligó a la española a sacar para ganar el partido, pero la hispano-venezolana no cumplió y la letona de nuevo obligó a Muguruza a pasar por el servicio para solucionar el partido. Con calma, paciencia y mucha cabeza, justo lo que requería la situación, la española se adjudicó el choque ante Jelena Ostapenko por el marcador de 6-3 y 6-4, eso sí con alguna que otra dosis de drama.