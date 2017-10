Muguruza: "Aquí es importante empezar ganando y cada juego cuenta"

Google Plus

Garbiñe Muguruza en un lance de su partido ante Ostapenko. Foto: zimbio

Tras anotarse su primera victoria en la Copa de las Maestras de Singapur ante la letona Jelena Ostapenko (6-3 y 6-4), Muguruza atendió a los medios de comunicación para hablar sobre su debut en el torneo de las ocho mejores del año, en el que fue de menos a más conforme avanzaba el duelo.

"Ella es capaz de hacer puntos increíbles cuando va por debajo pero, al mismo tiempo, sabes que comete errores. Su juego es agresivo y toma muchos riesgos. Al final del partido tuvo su última oportunidad y yo tuve que mantener la compostura y darle la vuelta a la situación", señaló la número dos mundial, que pudo vengar su derrota ante Ostapenko en Wuhan.

La pupila de Sam Sumyk se vio sólida en la pista: "he luchado bien y mis golpes han estado ahí en los momentos importantes. Jelena es joven y tiene confianza, por eso sabía que iba a ser un partido difícil".

También es consciente de lo que supone jugar el torneo de las mejores, y cómo afrontarlo con garantías: "Es mi cuarta participación aquí en Singapur y sé que cada partido es importante. "He aprendido que aquí cada juego y cada set cuentan, porque solo pasan dos jugadoras a semifinales. Así que afronto cada punto, cada juego y cada set como una final".

Ya centrándose en el partido del martes contra Karolina Pliskova, comentó que "el cara a cara es favorable a ella, pero a mí me gusta competir contra este tipo de jugadoras. Intentaré aprender de lo que hice bien en Cincinnati e intentaré plantarle cara. He jugado un gran partido ante Ostapenko y, por supuesto, me dará confianza para el próximo choque".

Cabe recordar que Muguruza y Pliskova se han enfrentado en ocho ocasiones, en las que solo dos la bicampeona de Grand Slam salió victoriosa: Roland Garros 2013 y Cincinnati 2017.