Previa ATP 500 Basel: Roger Federer, a por la octava corona

Federer posa con el título de campeón de 2015 ante la mirada de Rafa Nadal. Foto: ATP World Tour

Llega el final de los ATP500 en la penúltima semana de la temporada regular de la ATP, que contará con torneos en Viena y Basilea. Aquí analizaremos al torneo que se disputa en la capital suiza donde el ídolo local y principal favorito Roger Federer vuelve a jugar el torneo en su cuidad natal tras un año de ausencia.

El héroe local quiere una más

Siete veces ha ganado previamente este torneo el gran maestro del tenis, la última la ganó en su última participación en el 2015. Federer ante la ausencia de Nadal por molestias es sin duda el máximo favorito para alzarse con el título y lograr una octava corona en su ciudad natal. Roger ha llegado a jugar la final en todas las ediciones que ha disputado desde el 2003, en total ha disputado diez finales de las cuales solo ha perdido tres, en 2009, 2012 y 2013. Federer debutará contra Tiafoe y se podría enfrentar a jugadores como Mannarino en los cuartos de final y a Goffin en las semifinales. Con toda la afición animándole y con la oportunidad de acabar el año como número uno del mundo a Roger no le vale nada más que ganar el torneo.

Cilic comienza la defensa del título

El único ATP500 que ha ganado Marin Cilic en su carrera fue aquí el año pasado, derrotando a Kei Nishikori en una final donde él fue muy superior. Este año el croata lo tendrá muy difícil para defender su título ya que no se librara de la ausencia del rey de Basilea, Roger Federer. Cilic arrancará el torneo como segundo cabeza de serie y tendrá un debut bastante complicado ante Fernando Verdasco. El croata podría tener una revancha de las semifinales del año pasado ante Mischa Zverev en los cuartos de final y otra revancha de la final de la Copa Davis ante Juan Martín del Potro. Marin buscará clasificarse matemáticamente a las finales ATP en Londres esta semana.

Del Potro quiere volver a reinar en suiza

Solo ha habido un jugador que ha conseguido derrotar a Roger Federer en dos finales en su ciudad natal y ese es Juan Martín del Potro. El argentino se impuso al suizo en dos finales consecutivas, primero en 2012 y luego en 2013. La torre de Tandil debutará ante el portugués ante Joao Sousa y potencialmente se enfrentaría a Bautista en cuartos de final y al campeón defensor Cilic en semifinales. Del Potro llega con la moral por las nubes tras haber logrado ganar el título en Estocolmo por segunda vez consecutiva. Además, el argentino tiene opciones de clasificarse para las finales ATP a pesar de haberse perdido algún torneo y haber tenido rivales difíciles en las primeras rondas durante esta temporada.

Cuidado con David Goffin

Sin duda el belga está en uno de los mejores momentos de su carrera tras haber ganado dos títulos consecutivos en la gira asiática en los torneos de Shenzen y Tokio. Goffin ya estuvo cerca de ganar este torneo en el año 2014 pero se quedó a las puertas ya que cayó en la gran final ante Federer. Goffin debutará contra el campeón del ATP250 de Metz Gojowczyk y podría tener una revancha de la final de hace tres años ante Roger Federer en las semifinales. Goffin buscará sumar el máximo número de puntos posibles esta semana con el objetivo de jugar las finales ATP de Londres como titular y no como reserva como ya lo hiciera el año pasado.

Jugadores a tener en cuenta

A pesar de que hay cuatro jugadores que parecen sin duda los más favoritos a llevarse el título no podemos descuidar a otros jugadores. El primero de ellos es Roberto Bautista que aunque no haya cuajado nunca un gran papel en Basilea querrá quitarse lo antes posible el mal sabor de boca de su pronta eliminación en el Masters 1000 de Shanghái donde defendía final. Otro de ellos es Jack Sock, el americano esta en un mal momento desde el pasado mes de agosto y solo ha logrado una victoria desde el Masters 1000 de Montreal, aun así, Jack ya logró cuajar un buen papel en este torneo hace dos años. Por último no podemos olvidar a Mischa Zverev, semifinalista el pasado año, el alemán defenderá 180 puntos esta semana y tratará de perder lo mínimo posible ya que no se encuentra tan bien como el año pasado.

Jugadores míticos de Basilea fuera por lesiones

Al igual que pasara con Roger Federer el año pasado, este año no podremos ver a jugadores fieles de la capital suiza como Stan Wawrinka o Kei Nishikori ya que renunciaron a jugar lo que restaba de temporada en verano. El número dos suizo no se había perdido un torneo en su país desde hace más de cinco años y el japonés no podrá defender la final lograda el año pasado. Rafa Nadal tampoco disputará este año el torneo de Basilea debido a sus problemas en la rótula, el finalista de 2015 se perderá este torneo por segundo año consecutivo. A pesar de las bajas este torneo de Basilea apunta a que será un gran torneo.