Wozniacki sorprende a Svitolina

Caroline Wozniacki sorprendió con una victoria aplastante. Imagen: Zimbio

Segunda jornada de las finales de la WTA. Hoy entraban en acción las integrantes del grupo "Rojo". Después de la victoria de Simona Halep ante Caroline García ahora les tocaba a Caroline Wozniacki, número seis del ranking y a Elina Svitolina, cuarta del mundo. La ucraniana es la jugadora que mas títulos ha ganado esta temporada, un total de cinco. Este era su cuarto enfrentamiento, los tres anteriores cayeron del lado de Svitolina.

Caroline sorprendió por su agresividad

Desde el inicio, Wozniacki salió con todo a la pista y no quitó el pie del acelerador en todo el partido. Su saque marcaba la diferencia, siempre bien colocado, lo cual le permitía sumar muchos golpes ganadores. Hasta once por seis de su rival. El set se rompió en quinto juego, una bola de break a favor de la danesa fue suficiente para dar el zarpazo. A partir de esa rotura, la ucraniana no sumó mas juegos en todo el partido. En 32 minutos se terminó este set con el seis a dos en el marcador.

Svitolina no encontró soluciones

El único momento de duda en todo el partido de Caroline llegó en el primer juego, cedió su única bola de break de todo el partido. Superado el contratiempo, esto no volvió a suceder en el resto del partido, todo lo contrario, Svitolina no conseguía hacer frente al vendaval de tenis que le venía del otro lado de la red. Wozniacki jugaba a placer y los juegos caían en su saco de manera consecutiva.

Destacar las estadísticas que marcaron la gran diferencia, Caroline conectó 16 puntos ganadores por solo cinco errores. Elina ganó 10 puntos de forma directa y cometió 18 errores no forzados. En solo 26 minutos, la danesa cerró su gran debut con un seis a cero. Con este contundente marcador, Caroline Wozniacki se ha hecho con el liderato del grupo. En la jornada del miércoles se las verá con la número uno, la rumana Simona Halep. Svitolina jugará contra la francesa Caroline García.