Kohlschreiber aprovechó todos los regalos de Isner

Kholschreiber aprovecho todos los regalos de Isner. Imagen: Zimbio.

El partido estuvo en ambos set a pedir de boca del norteamericano, pero desaprovechó una ventaja de un break en ambos set para finalmente ceder hasta en tres ocasiones su servicio. Algo inusual en Isner que cuando toma ventaja, se protege con su servicio y toma la iniciativa del partido. Pero este lunes no estuvo fino y ante un jugador con el alemán que siempre juega siete puntos, regular y que suele adaptarse a las circunstancias y las mismas lo llevaron a sostenerse en el partido y quedarse con el mismo.

Isner regaló el set

El comienzo de ambos fue de acuerdo a su libreto de juego, Isner seguro con su servicio y yéndose a la red o definiendo bien parado hacia adelante y Kohlschreiber le sacaba los primeros servicios al cuerpo al estadounidense evitando que se pueda mover y luego bien parado en tres cuartos de la cancha definía a las líneas. El partido se mantuvo parejo hasta que en el sexto juego Isner logro lo que buscaba, quebrarle el saque al alemán, con la ayuda de Kohlschreiber quien estuvo errático en gran parte del game y la faja que fue la que puso al estadounidense en doble punto de quiebre, que el germano logro recuperar, pero luego Isner se metió dentro de la cancha y domino el punto tras presionar sobre el segundo seque de su rival y llevo a que el mismo cometa el error para ponerse nuevamente con otra oportunidad de quiebre, que esta vez el alemán le entregó su servicio, errando una derecha sencilla.

Para un sacador como Isner tener el 4-2 y saque, es un deleite, era la llave del primer set. Pero Isner debuto mal en el juego, ya que de entrada cometió una doble falta, sin primeros saques el alemán entro bien en el juego y ejecutó una buena devolución de saque a los pies que forzó a Isner a realizar un error no forzado. El norteamericano logró emparejar el juego pero luego su falta de ductilidad lo llevo a errar una volea sencilla y a otorgarle el primer punto de quiebre a Kohlschreiber quien con una profunda devolución sobre el revés de Isner, pudo ejercer presión y quedarse con el saque.

Después que Isner desperdició su momento ambos sostuvieron el servicio hasta llegar al desempate en el Tie break, donde todo hacía pensar que Isner estaba en su salsa, pero un fue así, aunque empezó haciendo el primer miniquiebre y luego con dos servicios directos para ponerse 4-1, pero Isner juega muy frontal en los peloteos y ello favoreció el juego del alemán quien logró levantar tres set point, uno con el saque del norteamericano, para luego volver a realizar un miniquiebre y un saque directo para quedarse con un set que lo tenía prácticamente perdido.

Kohlschreiber se queda con un set increíble

Luego de ganar el primer set, el alemán no arrancó bien el segundo, ya que volvió a perder el saque rápidamente, en la primera oportunidad de quiebre que tuvo el estadounidense y lo anecdótico es que Kohlschreiber desperdició antes y después de la pérdida de su servicio, tres oportunidades de quiebre en cada juego.

Pero Isner siguió jugando frontal, en los peloteos se hacía muy predecible, estaba inseguro de jugar a las líneas y eso lo pudo aprovechar el alemán, quien gracias primero a un despropósito de derecha de Isner, después una buena devolución a los pies, luego otra derecha mal ejecutada y para concluir con la obra maestra del regalo, una derecha desde el fondo a la red, Isner le devolvió el quiebre al alemán y se emparejó todo.

Con lo mal que estaba el norteamericano, se podía prever que Kohlschreiber contaba con oportunidades de volver a quebrarle el servicio y fue así, luego de ganar en cero su saque, que en el décimo juego el estadounidense siguió errático y luego de salvar un punto de match point, luego en la segunda oportunidad que tuvo el alemán se quedó con el saque y el partido.

John Isner, prácticamente se despide de Londres, luego de una buena gira por Norteamérica y después del USpen, el estadounidense no volvió a jugar bien y hoy no fue la excepción, ya que enfrente no tuvo al Kohlschreiber seguro de otras oportunidades, y aunque el alemán no jugó bien pudo llevarse el partido, para encontrarse en la segunda ronda contra otro sacador el francés Pierre-Hugues Herbert.