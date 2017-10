Garbiñe Muguruza: "No creo que este partido afecte a mi confianza"

Muguruza, con rostro serio en su partido de hoy ante Pliskova. Foto: zimbio

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza lamentó la derrota cosechada este martes frente a Karolina Pliskova por un doble 6-2 en la segunda jornada del Grupo Blanco de las Finales WTA y reconoció estar un poco triste, aunque no cree que este partido pueda afectar a su confianza.

"Estoy un poco decepcionada por el nivel que he mostrado en la pista y por el resultado final. No he jugado bien desde el principio del encuentro y ella ha sacado muy bien en todo momento. Desde que me rompió en el segundo juego se me ha hecho imposible poder alcanzarla ya que cogió mucha ventaja. No quiero pensar mucho en este partido porque mi tenis no ha estado al nivel como para poder ganar a una rival de gran calibre como es Karolina Pliskova".

La actual número dos del mundo se mostró esperanzada en el futuro de la competición, afirmando que esta rotunda derrota no va a afectar en su confianza de cara a ese partido decisivo que tendrá el jueves ante la estadounidense Venus Williams, donde se jugarán entre las dos el pase a semifinales del torneo de maestras: " No creo que un partido afecte a mi confianza. Sí que es cierto que tengo que analizar qué es lo que he hecho mal para que no me vuelva a ocurrir en el próximo encuentro. El jueves lo daré todo para ganar y poder acceder a semifinales".

Muchos aficionados afirmaban que Garbiñe podía tener problemas físicos, ya que se le vio con un vendaje en la pierna durante el partido, pero ella lo descartó en rueda de prensa: "No tengo ningún problema físico y estoy sana al 100%. Llevaba un vendaje pero era por previsión, porque la superficie es agresiva y no quiero forzar mi cuerpo".

Por último, Garbiñe Muguruza analizó su encuentro del próximo jueves ante Venus, afirmando que se lo preparará como si fuese una final: "El encuentro ante Venus va a ser muy complicado. Me lo voy a tomar como una final porque aún tengo opciones de poder clasificarme. Me hace ilusión acabar con mejor sabor de boca a lo visto hoy. Es lo bueno de este formato, que hasta la última jornada puede ocurrir cualquier cosa", concluyó la jugadora española.

Ese partido a vida o muerte frente a Venus Williams, donde además, si lo gana Muguruza, continuará en la lucha por acabar la temporada como número uno del mundo, se disputará el próximo jueves a la 13:30 y se podrá ver en directo por Teledeporte.