Carreño salva por ahora su ticket al Master

Carreño sigue en carrera a Londres. Imagen:Zimbio

Carreño Busta, dio un paso fundamental para Londres, con su triunfo y las derrotas de Kevin Anderson y Sam Querrey, solo le queda competir con el argentino Juan Martín Del Potro y el francés Tsonga, el último cupo del viaje al Master

En el primer set, comenzó bastante parejo ambos sosteniendo su servicio, Carreño con su paridad en todos sus golpes y el zurdo Pella jugando como todo zurdo tres cuartos tirado hacia la derecha. Pero luego del quinto juego del set, el español aprovecho todos los errores que tuvo el argentino y le quebró el servicio en cero. Tras el quiebre Pella tuvo un intento de volver tras tener una oportunidad de quiebre pero Carreño logro sostener el servicio, para luego volver a quebrarle nuevamente el servicio al argentino y redondear el marcador.

En el segundo, todo fue diferente, Carreño demostró que no está pasando por su mejor momento y no estuvo bien con el servicio. Tras un duro tercer juego donde el argentino dispuso de seis puntos de quiebre para arrebatarle el saque en el último, fue notable la falta de eficacia Pablo, quien no pudo cerrar su servicio y lo terminó cediendo.

Ayer Carreño también tuvo enfrente un rival que te da posibilidades, aunque Pella es un jugador de una notable calidad por momentos se va del partido y fue así tras quebrarle el saque al español, volvió a ceder su frágil servicio.

Pero como dice el dicho “a rio revuelto ganancia de pescadores”, Guido Pella nación en Mar del Plata una ciudad de la República Argentina, donde además de ser uno de los polos turísticos de argentina, su economía también se basa en la pesca, se hizo fuerte en la turbulencia y se volvió a quedar con el saque del español.

Todo hacía pensar que el argentino se llevaba el set, incluso llegó a sacar para llevarse el set con el marcador 5-4, pero Pella así como es buen pescador posee sus altibajos y fue así que Carreño lo supo aprovechar le quebró el servicio y llevó la historia al tie break. En la definición Pella dispuso de algunos set points, pero finalmente y tras una reñida lucha, el ibérico se impuso por 9-7.

Carreño Busta podría ser el próximo rival del argentino Diego Schwartzman, quien mañana y por la ronda inaugural, enfrentará al italiano Fabio Fognini. El español debe ganar y esperar que hoy el portugués Sousa quien le ha dado muchos dolores de cabeza a Delpo le dé una mano