Garcia triunfa en una épica batalla y sigue viva

Caroline Garcia ha conseguido su primera victoria en el WTA Finals de Singapur después de remontar a Elina Evitolina en un partidazo. La francesa, que debía ganar para seguir con vida después de que Wozniacki destrozase a Halep en el primer turno del día, rompe de esta forma la igualdad en el cara a cara entre ambas. La ucraniana ganó en Cincinnati 2015, mientras que la francesa hizo lo propio el pasado mes de octubre en los cuartos de final de Pekín, en un partido que duró casi tres horas y media.

La primera manga ya predijo lo que se nos venía encima, un auténtico partidazo digno de este torneo. Y, como en la mayoría de los encuentros de este calibre, las roturas no llegaron en tardar y ambas jugadoras se rompieron el servicio mutuamente en los dos primeros juegos. Svitolina volvió a ceder en su saque en el tercer turno, pero Garcia "dejó" igualar la contienda cuando sacaba para quedarse a un juego de hacerse con el set. Tras casi una hora de partido se llegaba al tie break, donde se rebasó la barrera de los sesenta minutos en una manga, algo no muy frecuente. Pese a anotarse los primeros cuatro juegos, la francesa no pudo llevarse el set después de disponer de dos bolas para conseguirlo y la ucraniana puso el 9-7 definitivo.

Garcia estaba contra las cuerdas y lo dio todo por forzar la tercera manga. Así lo hizo pese a perder su saque en primer lugar. Sin embargo, Svitolina se relajó y cedió su servicio dos veces seguidas, otorgando una ventaja a su rival que no iba a desaprovechar. Con el saque, y después de levantar tres bolas de break, Garcia ganó el set por 3-6 y llevó el partido al tercer set. De infarto.

Una vez más ambas jugadoras se rompieron el servicio de forma seguida, presas de los nervios. Caroline pudo despedirse de Singapur cuando sufrió un nuevo break y dejó a su rival con el saque y a un juego de conseguir la victoria. La francesa sacó su mejor tenis para romper en blanco a la ucraniana y volver a igualar el partido después con su servicio. Cuando todo parecía invitar a que un nuevo tie break iba a ser necesario, Garcia rompió por tercera vez a su rival y consiguió al saque una victoria fundamental en el devenir del torneo.

Con este triunfo, Garcia sigue con vida en su primer WTA Finals y Singapur verá el próximo viernes dos auténticos partidazos entre Wozniacki y la propia Garcia y el que enfrentará a Halep con Svitolina. Las cuentas no son nada fáciles, y es que todo puede pasar en este grupo y puede resolverse con un triple empate, donde habría que ver el número de sets y juegos ganados.