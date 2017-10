Del Potro está en el último tren que lo lleva a Londres

Google Plus

Delpo buscando su lugar en Londres. Imagen:EFE

La carrera a Londres está abierta, con las derrotas de Querrey, Anderson y hoy de Carreño Busta, se abrieron las posibilidades del argentino, así como también de su rival de mañana y la del francés Tsonga. Del Potro está a 400 puntos del octavo lugar en la carrera a Londres, el argentino posee 2205 puntos de ganar en cuartos sumaría otros 90 acercándose a Carreño que posee 2605.

Del Potro arrancó sólido y no tuvo muchos problemas para cerrar el primer parcial. Concretó un break en el séptimo juego y se adelantó 4-3 en el marcador. Muy sólido con su saque, una de sus mejores armas, sumó cinco saques directos y no le dio ninguna chance de quiebre a su rival. Del Potro tuvo varias oportunidades de quiebre en el séptimo juego con el saque de Benneteau, donde el francés no tuvo primeros servicios y donde el argentino aprovecho en el tercer punto de quiebre tras presionar sobre el segundo servicio del francés. Con el quiebre el argentino sostuvo su servicio para quedarse con el primer set por 6-4.

Muy parecida fue la historia en el segundo. Con Benneteau más confiado con su servicio, el argentino tuvo que armarse de paciencia para esperar el momento justo para lastimar. Y lo encontró en el noveno juego, en el que consiguió un nuevo quiebre y sacó ventaja de 5-4. La Torre de Tandil se hizo grande con el juego de saque del francés y logró aprovechar la única oportunidad de quiebre que tuvo en este juego y fue contundente. Tras el quiebre el argentino se volvió a hacer fuerte con su servicio y se quedó con el set y el partido

El argentino sigue sumando victorias que lo van acercando de a poco al Masters de Londres. Porque además, sus rivales en la lucha por la clasificación se siguen cayendo. La última buena noticia para Delpo fue la eliminación de Pablo Carreño Busta en manos de Diego Schwartzman en los octavos del Abierto de Viena. Todo depende del argentino, su prioridad como ya lo dijo antes del torneo suizo es la de seguir jugando sano, asegurando que si está bien físicamente jugará el torneo de Paris, último tren que lo llevará a Londres.