Tsonga salva una situación límite en Viena

En el encuentro entre dos de los jugadores más en forma del circuito ATP, el francés Jo-Wilfried Tsonga resultó vencedor de su duelo ante el bosnio Damir Dzumhur, número 31 del mundo, para alcanzar los cuartos de final del ATP 500 de Viena (Austria) y seguir manteniendo sus opciones de estar en las Nitto ATP Finals de Londres. No lo tuvo nada fácil el de Le Mans que estuvo a un punto de decir adiós al torneo en el segundo set. Pero en su momento más crítico, Tsonga sacó su talento para darle la vuelta al partido y terminar venciendo con comodidad en el último set.

Dzumhur fue de más a menos. El bosnio acabó con 25 winners por 36 errores no forzados. Tsonga, por su parte, terminó con 35 y 34, respectivamente Dzumhur que, al igual que su rival, venía en racha tras ganar su segundo título del año en Moscú la pasada semana, comenzó mucho más enchufado y se adelantó en el marcador con un 'break' en el quinto juego (3-2). Tsonga no encontraba su tenis y mentalmente tampoco estaba con todos los sentidos puestos. No obstante, el francés aprovechó el regalo que le hizo su rival para empatar a cinco y seguir con vida en el primer set. Pero en el 'tie-break' Tsonga volvió a mostrarse muy irregular y terminó cediendo el set por 7-5.

Tsonga reacciona en el último momento

Dzumhur tuvo a Tsonga contra las cuerdas durante todo el segundo set pero no logró rematar a su rival, que sacó a relucir su mejor versión en el segundo desempate del encuentro. El francés se encontraba 7-6 abajo y afrontaba un 'match point' en contra con segundo servicio pero como ha hecho tantas y tantas veces, Tsonga mostró sus galones y se fue a la red para conseguir tres puntos consecutivos (smash, volea y resto directo de derecha invertida) con los que lograba llevar el partido al tercer set (9-7).