Hingis se retirará definitivamente al término de las WTA Finals

Hingis durante una edición del Mutua Madrid Open | Foto: Dani Mullor - VAVEL

Colorín, colorado, la carrera de Martina Hingis se ha terminado. La tenista suiza ha comunicado que al término de las WTA Finals, donde participa en la modalidad de dobles, disciplina en la que está ubicada en el puesto número uno del ránking WTA, colgará la raqueta definitivamente. Y es que no es la primera vez que Hingis ha decidido poner fin a su carrera, puesto que allá por el 2003 las lesiones la obligaron a abandonar por primera vez las canchas y en 2007, un positivo por cocaína, significó otro alto en el camino para la tenista suiza, que volvió más fuerte que nunca en el año 2013 para poner el broche de oro a una carrera espectacular con cuatro años en los que se centró en el apartado de dobles rindiendo a un nivel más que brillante.

Sin duda alguna, Martina Hingis será recordada como una de las mejores tenistas de la historia, puesto que la suiza fue capaz de ganar de 25 títulos de 'Grand Slam' desde su debut en 1994: cinco en individuales, siete en dobles mixtos y trece en dobles femenino, siendo número uno de la WTA por primera vez en 1997, consiguiendo estar en la primera posición del ránking durante ni más ni menos que la friolera de 209 semanas, figurando en la quinta posición histórica por detrás de Steffi Graf (377), Martina Navratilova (332), Serena Williams (319) y Chris Evert (260), y en el ránking de dobles, durante 67, cima en la que en estos momentos se encuentra en primera posición. Como no podía ser de otra manera, Hingis comunicó su decisión escribiendo una carta a sus seguidores:

"Hola a todos!

Ya que no hay secretos, aquí estoy para anunciar mi retiro por tercera, y última vez. Mirando atrás ahora, es difícil creer que hace casi exactamente 23 años hice mi debut profesional. Los años que siguieron han sido algunos de los más gratificantes de mi vida, tanto personal como profesionalmente, pero creo que ha llegado el momento de que me retire, lo que voy a hacer después de mi último partido aquí en Singapur.

Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de jugar este maravilloso deporte durante tantos años. El tenis siempre ha sido mi pasión y estoy muy agradecida por todos los retos, oportunidades, asociaciones y amistades que me ha dado. Estoy especialmente agradecida por todo el apoyo de mi mamá que me ha enseñado este hermoso juego. Gracias a todos los patrocinadores, compañeros, compañeros jugadores, y todos los demás que ayudan a hacer nuestra agitada vida en la gira más fácil. Gracias a mi equipo, amigos y familia. Y, por supuesto, gracias a todos mis fans – estuvieron ahí para apoyar y llevarme en tiempos difíciles y celebrado a mi lado los días de triunfo. Ustedes, y el amor por el juego, es lo que me hizo regresar todos esos años!

Esto no es un adiós. Como muestra la historia, no he sido capaz de permanecer lejos del tenis durante mucho tiempo, y estoy esperando ver qué nuevas oportunidades y desafíos me esperan. Creo que lo mejor aún está por venir y seguiré compartiendo mis experiencias ustedes”

Con amor y aprecio, Martina "