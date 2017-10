Wawrinka y Norman separan sus caminos

Stan Wawrinka en acción en un torneo de esta temporada. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El extenista y entrenador sueco Magnus Norman ha decidido dejar de ser el entrenador del suizo Stan Wawrinka después de cuatro años, en los que el helvético ha logrado, entre otros títulos, tres Grand Slams (Open de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016). Esta noticia se ha dado a conocer por un comunicado a través de Starwing, sociedad que se encarga de los asuntos de comunicación del sueco.

“Después de pasar los cuatro años de mayores éxitos en la carrera de Stan Wawrinka, Magnus Norman ha decidido no continuar con Stan la próxima temporada”, reza el escrito. Norman ha justificado su decisión alegando que “he decidido dedicar mi futuro a mi familia. Con dos niños en casa, es un buen momento para pasar tiempo con ellos. No habría podido tener un mejor jugador con el que trabajar y ha sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar”. Por lo tanto, la ruptura no ha sido de común acuerdo entre el entrenador y el jugador, como ha sucedido en otros casos, sino que por motivos familiares ha sido el que fuera finalista de Roland Garros en el año 2000 el que ha puesto fin a esta relación profesional.

Relación que ha durado cuatro años y en la que Stan llegó a ser número tres del mundo, desplegando el mejor tenis de su carrera. El suizo le ha dedicado unas palabras a Norman: “Quisiera agradecer a Magnus por estos cuatro maravillosos años que hemos pasado juntos. Siempre reconoceré el trabajo y el tiempo que me ha dado para mejorar y para que fuera capaz de ganar tres títulos de Grand Slam. Él no solo formó parte de mi equipo, sino también de mi familia”. Cabe apuntar que de los 16 títulos ATP que atesora Stan, 13 los ganó siendo entrenado por Norman, ganando al menos uno todos los años desde 2013.