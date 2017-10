Garbiñe Muguruza: "Estoy orgullosa de mi temporada"

Muguruza, en su partido ante Venus en Singapur. Foto: zimbio

Garbiñe se mostró decepcionada de caer eliminada por segunda vez consecutiva en la Round Robin de la WTA Finals, un torneo que tenía grandes expectativas hace unas semanas: "Estoy muy triste de perder hoy y de caer eliminada a las primeras de cambio. Venus ha jugado mucho mejor en los momentos importantes del encuentro y yo cometí algunos errores que no tenía que haber cometido si quería seguir en el partido. No he sido tan decisiva como siempre, pero sentí en todo momento que estaba dentro del partido y de poder vencer", manifestó la actual número dos del mundo, que se retiró de la lucha por acabar la temporada como la mejor tenista del planeta.

La española no ha demostrado en esta edición todo el buen tenis que ha desplegado esta temporada, que le ha servido, entre otras cosas, para ganar los títulos en Cincinnatti y Wimbledon: "Sí que es cierto que no he jugado mi mejor tenis y que he ido de más a menos con el paso de los días en Singapur. Mis gestos en pista lo decían todo, y es que he estado muy seria e intentando no frustrarme, ya que sería un paso atrás a mi fortaleza mental".

Por último, Garbiñe Muguruza hizo balance a su temporada, afirmando que ha sido la más exitosa desde que comenzó a jugar en el circuito femenino: "Este año ha sido un éxito. Estoy orgullosa de todo lo que he conseguido y mejorado con el paso de los meses. Para mí no era fácil volver a ganar un Grand Slam y lo he conseguido, y no solo eso, sino que he podido alcanzar por primera vez el número uno del mundo. Para 2018 le pido seguir en los puestos de arriba y seguir mejorando tanto física como tenísticamente", concluyó la tenista hispano-venezolana en rueda de prensa