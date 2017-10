Cilic impone su jerarquía ante Coric

Cilic festejando en un torneo anterior. Foto: Zimbio.

Misión cumplida para el preclasificado número dos del ATP 500 de Basilea. Marin Cilic se quedó con el duelo de compatriotas ante Borna Coric en un partido muy igualado que se terminó definiendo por detalles. El campeón del Us Open 2014 mostró una buena versión y avanzó a los cuartos de final luego de superar al talentoso tenista de 20 años de edad por 6-3, 3-6 y 6-3. El compromiso tuvo mucha intensidad, ambos supieron aprovechar sus momentos y las expectativas que giraban en torno al mismo en los pasillos previos, se cumplió a la perfección.

Con mucha contundencia al servicio, el flamante nuevo número cuatro del mundo no dejó lugar para las sorpresas y le quitó todo tipo de opciones a su rival ya que apenas perdió un puñado de puntos con su saque. Coric no fue capaz de contrarrestar el poderío de Cilic y no pudo evitar la única oportunidad de quiebre en su contra. Con el tanteador 2-1 a favor del máximo favorito al triunfo, Cilic concretó buenos tiros ganadores, apuró en las devoluciones, y se colocó 4-1 tras la confirmación de la rotura. El set no sufrió sobresaltos y Cilic se lo adueñó dejando explícito su experiencia y su eficacia para aprovechar el momento justo.

Sin embargo, con astucia y buen juego, Coric fue imponiendo toda su técnica. Con mucha voluntad y sin respetar a su adversario, salió decidido a opacar los potentes disparos que venían desde el otro lado de la red: trató de dominar los peloteos, buscó obtener profundidad, evitó jugar contra el drive de su contrincante y fue inteligente para romper el saque de Marin en el 3-2. Cilic continuó en un buen nivel pero falló alguna que otra pelota sencilla que le imposibilitaron revertir la segunda manga. Fue 6-3 para Coric luego de 35 minutos.

Con todas las cartas sobre la mesa fueron la jerarquía y la sabiduría los aspectos que dictaminaron sentencia en el set decisivo. Llevando a cabo el quinto enfrentamiento entre ellos, Marin volvió a imponerse para avanzar a los cuartos de final del ATP 500 de Basilea. Un partido que a priori era muy complicado fue solventado con autoridad por el cuatro del planeta quien se quedó por 6-3 con el último parcial y estiró el record personal que posee ante Coric (5-0). En la próxima instancia, Marin Cilic chocará con Marton Fucsovics, quien avanzó tras el retiro del argentino Leonardo Mayer.