Pouille está volviendo a ser la esperanza francesa

Pouille esta de vuelta. Imagen: AFP

En una temporada plagada de altibajos en la temporada Lucas Pouille el francés con más posibilidades de crecer en el ranking mundial, por ser distinto, por no aflojar en las situaciones adversas y porque tiene toda la magia que tienen todos los jugadores de su país, este torneo de Viena le está devolviendo al francés esas buenas sensaciones por las cuales llego a ser uno de los mejores proyectos del tenis francés.

Pouille no la tuvo fácil contra su compatriota, principalmente en el primer set donde ambos no estuvieron derechos con su servicio y eso los llevó a que surjan dos quiebres y ambos tengan que padecer varios puntos de quiebres. En el segundo set Gasquet que es siempre un hueso duro de roer, no estuvo fino con su saque y eso le facilitó muchos las cosas a su rival, quien ante un Pouille con mucha claridad sucumbió fácilmente.

El primer set, fue tenso entre dos hombres que se observaron más de lo que jugaron, ambos estuvieron con miedo a su rival, ninguno de los dos pudo tener supremacía sobre el otro y esa falta de toma de riesgo por parte de los dos llevó a una paridad notable. Además de no tomar riesgos, las veces que lo tomaron lo llevaron a tener errores una gran cantidad de errores no forzados, donde Pouille fue quien más errores tuvo de los dos, pero así como el que más errores que tuvo de los dos fue el que en el momento que se debía cerrar el set fue el más atrevido.

Con este ritmo aleatorio donde ambos tomaban el dominio del partido, fue Pouille quien primero quebró el saque de Gasquet, donde aprovechó el único punto de quiebre y se quedó con el servicio de su rival. Luego de quebrar Pouille, no pudo sostener su servicio y de la misma forma que le había quebrado el saque su rival, Gasquet se quedó con la única oportunidad de quiebre que tuvo. El juego de error los llevó a terminar en la definición mediante el Tie Break, donde Pouille se adelantó haciendo dos miniquiebres consecutivos para llegar a ponerse 5-1, pero Gasquet volvió a encontrar el ritmo del partido y gracias a errores no forzados de su compatriota logró nuevamente el ritmo para acercarse colocándose 5-4. Pero fue su último estruendo, ya que Pouille se puso firme y se quedó con el desempate por 7-5.

El segundo set fue un monólogo de Pouille, quien estuvo muy seguro con su servicio y lo apuro constantemente sobre el segundo saque de su rival, quebrándolo en tres oportunidades para quedarse rápidamente con el segundo set. Fue muy raro lo que ocurrió con Gasquet, quien es un jugador de presentar lucha ante cualquier rival y salvo una amplia superioridad no afloja con facilidad. Pero la cantidad de errores no forzados, doble faltas y el bajo porcentaje de puntos ganados con su servicio lo llevaron a una derrota contundente.

Pouille se enfrentará en una semifinal con resultado ante el británico Kyle Edmund, ya que no solo depende del juego del francés sino de la estabilidad del británico. Edmund es un jugador que puede dar un espectáculo de cañonazos o ser un compendio de errores no forzados, por lo que la semifinal de mañana esta abierta.