Pouille impone su jerarquía ante Edmund

El tenista francés Lucas Pouille disputará mañana su primera final de un ATP 500, concretamente el de Viena (Austria), tras doblegar al británico Kyle Edmund por dos sets a uno en la primera semifinal. La mayor consistencia y regularidad del galo marcó la diferencia ante un Edmund que comenzó con mucha energía pero que se fue apagando con el paso de los juegos.

36 golpea ganadores, entre ellos 13 saques directos, para Pouille por 29 errores no forzados. Edmund fue de más a menos y terminó con 26 y 28, respectivamente Edmund, número 63 del ránking ATP y que buscaba su primera final como profesional, comenzó más activo y con más hambre que su rival. El británico dispuso de hasta seis bolas de rotura en el primer set pero Pouille supo mantener la calma para forzar la muerte súbita. En ésta, fue el francés el que perdonó al desperdiciar un 4-0 de salida y posteriormente, dos bolas de set con 6-5 y 7-6, respectivamente. Edmund aguantó el envite logrando tres puntos consecutivos para llevarse por 9-7 el desempate.

Edmund pierde gas y Pouille lo remata

Sin embargo, el desgaste de un primer parcial que casi se fue a la hora de duración hizo mella en Edmund, que en los dos siguientes sets bajó de manera considerable su rendimiento. Pouille rompió el saque del británico en el primer juego del segundo set, una ventaja que gestionó sin problemas para poner las tablas en el marcador (6-4).

Pouille salvó las siete bolas de rotura que tuvo que afrontar con su servicio La historia volvió a repetirse en el set definitivo. Las opciones de Edmund pasaban por mantener sus turnos de servicio y jugársela al resto cuando dispusiera de oportunidades. Pero éstas no llegaron puesto que, el británico, ya en la reserva, volvió a ceder su servicio en el quinto juego (3-2). Al igual que en el set anterior, Pouille no tuvo ningún problema para mantener el 'break' e, incluso, no le hizo falta sacar para el partido al cerrar el partido con otra rotura en el noveno juego (6-3).

El de Grande-Synthe, que ocupa en estos momentos la posición número 25 del ránking ATP, tendrá la oportunidad de sumar su tercer título del año y el cuarto de su carrera tras los de Budapest, Stuttgart y Metz. Pouille se medirá en el partido por el título al vencedor de la segunda semifinal que disputarán su compatriota Jo-Wilfried Tsonga y el alemán Philipp Kohlschreiber.