Remontada de Venus Williams para llegar a la final

Google Plus

Sonrisa y mucha felicidad para Venus. Imagen-Zimbio

Siendo este el tercer enfrentamiento entre ambas (la serie está empatada uno a uno, García ganó en Wuhan 2014 6-4 4-6 7-6 y Venus en Pekín 2014 6-4 6-3), Venus y García se enfrentaría para definir la segunda finalista del WTA Finals. Mientras que Venus ya sabe lo que es jugar esta instancia en este torneo (en las 4 ediciones que jugó, ella llego a las semifinales 1999-2002-2008-2009), García al estar debutando en el Máster recién ahora está viviendo esta instancia de suma importancia.

A pesar de que ambas comenzaron su actividad en Singapur perdiendo el primer partido (en el grupo blanco Venus cayó ante Pliskova 2-6 2-6 y en el rojo García ante Halep 6-4 6-2). Las dos supieron aprovechar las chances matemáticas que aún tenían y se le lograron clasificar. Por el lado de Williams, tras caer ante Pliskova, tuvo que vencer a la letona Jelena Ostapenko por 7-5 6-7 7-5 y a la española Garbiñe Muguruza en un duelo directo por la clasificación 7-5 6-4 para firmar su pase la ronda eliminatoria (terminó segunda ya que a pesar de que empataba en puntos con Pliskova, ella tenía 38 games en contra y la checa solo 20). García en cambio, luego de perder ante Halep, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina 6-7 6-3 7-5 y por derrotar a la danesa Caroline Wozniacki 0-6 6-3 7-5 (quién estaba puntera del grupo) logró posicionarse primera de su grupo y entrar por primera vez a las semifinales.

El tie break define el primer set

Con todo el Estadio Principal de Singapur lleno de fanáticos y sabiendo que Caroline Wozniacki había vencido a Karolina Pliskova por 7-6 6-3, Williams y García estaban listas para comenzar la semifinal y decidir a próxima finalista del Máster. La francesa abriría el partido con su servicio y luego de ponerse 1-0 al levantar un 0-15, generaría el primer quiebre quedándose con el saque de Williams para ya ponerse en ventaja de 2-0. La estadounidense respondería de la misma forma (2-1 quiebre a García) para empatar en 2-2 utilizando su servicio y la francesa haría un game perfecto (40-0) tomando la delantera por 3-2. Luego de una seguidilla de juegos sin que el quiebre hiciera acto de presencia en el partido (3-3 Williams salvando un break point, 4-3 García, 4-4 Williams salvando dos break points, 5-4 García evitando un punto de quiebre, 5-5 Williams respondiendo al set point para la francesa y 6-5 García) la estadounidense haría uso de su gran saque para firmar el empate en 6-6 y llevar la definición del primer set a un tie break.

García va con todo a por el primer set. Imagen-Zimbio

En esta muerte súbita Caroline empezaría ganando 1-0 utilizando su servicio y sin duda alguna aprovecharía dos break points para tomar la delantera por 3-0. Venus le respondería de la misma manera para descontar en 3-2 pero no sería capaz de mantener su saque y la "gala" volvería sacar una ventaja de tres puntos (5-2 García). Con la responsabilidad de utilizar su servicio para quedarse con el set y a pesar de que Williams la volvió a quebrar (5-3), Caroline marcaría el 6-3 y usaría de nuevo su break point para firmar el 7-6 (7-3).

Venus no se rinde y va a por todas

Ya que con la desventaja en sets, Venus sabía que si quería volver a disputar una final de Máster iba a tener que dejar todo en la pista y prácticamente apagar el buen juego de García. La estadounidense iniciaría de muy buena forma ya que luego de salvar su saque y marcar el 1-0 (García tuvo dos oportunidades de quiebre), aprovecharía su cuarto break point para ponerse 2-0 y para sorpresa del público la oriunda del Estado de Florida ya se encontraba en ventaja de 3-0. La francesa García reaccionaría manteniendo su servicio intacto para descontar en 3-1 pero no sería capaz de aguantar su ventaja de 30-0 en el siguiente game y Venus rápidamente continuaría alejándola del set (4-1 Williams).

Venus no afloja en el segundo set. Imagen-Zimbio

Caroline nuevamente llegaría al descuento con un juego perfecto (4-2) y Venus le respondería ganando su saque para ponerse 5-2 a un sólo paso de empatar en sets (evitaría un break point para la “gala”). En uno de los games más largo de todo el partido, donde primero García tuvo triple chance de descontar y luego Venus Williams haría uso de su tercer set point (equivalente a un break point) para sellar el 6-2 y seguir con esperanzas hacia una posible final.

Un quiebre define todo

Ya con el reloj marcando la hora con cuarenta y nueve minutos, Williams y García sabían que tenían solo una oportunidad más para decidir quién iba a la final y cual se quedaba afuera del WTA Finals. El tercer set comenzaría de manera muy peleada en donde ambas lograrían mantener el saque tras empezar dichos juegos cayendo 0-15 (1-0 Venus y 1-1 Caroline) y luego se repetiría la misma secuencia marcando el set en 2-2 (2-1 Venus y 2-2 Caroline). Con las dos horas de partido de pasadas en Singapur, Williams realizaría un game perfecto (40-0) para nuevamente ponerse en ventaja por 3-2 y García no bajaría los brazos al empatar en 3-3. De nueva cuenta, la estadounidense sacaría lo mejor de su tenis para ponerse 4-3 y no desperdiciaría su noveno break point para finalmente sacar una ventaja mayor en el tercer set (5-3). Caroline intentaría no dar el brazo a torcer generando tres oportunidades de quiebre para ella, pero Venus golpearía en el momento justo y con un solo match point cerraría el partido en 6-3.

Mucho respeto y agradecimiento entre rivales. Imagen-Zimbio

De esta manera, cuando el reloj marcaba las dos horas con treinta y dos minutos, la estadounidense cinco del mundo Venus Williams se clasificó a la final del WTA Finals 2017 y definirá el título mañana ante la danesa Caroline Wozniacki. Con esta victoria, Venus acumula 15 victorias contando los cinco Máster en donde ella participó y se clasificó por tercera vez a la final (2008 venciendo a la serbia Jelena Jankovic por 6-2 2-6 6-3 y 2009 nuevamente a Jankovic 5-7 6-3 6-4, mientras que en 1999 cayó en la semi ante la suiza Martina Hingis 4-6 6-7 y en 2002 también se quedó afuera en esta instancia ante la belga Kim Clijsters tras retirarse perdiendo el primer set por 5-0). Además Williams logró poner la serie 2-1 ante García y llegó a las 37 victorias en este año.