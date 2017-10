Óscar Serrano será el nuevo entrenador de Carla Suárez

Google Plus

Carla Suárez junto a su nuevo entrenador, Óscar Serrano

Carla Suárez ha incorporado a su equipo al entrenador Óscar Serrano, manteniendo a Marc Casabó, éste el hombre que había colaborado desde el inicio de la carrera profesional de la canaria con Xavi Budó, con quien la tenista cerró su colaboración a finales de julio.

“Hemos pensado en Óscar porque creo que nos va a aportar muchísimo. Es un entrenador que tiene mucha experiencia”, señala Suárez en un comunicado oficial sobre el fichaje de un ex jugador ATP y con experiencia en los banquillos junto a jugadores como Tommy Robredo , Marcel Granollers o la checa Daniela Hantuchova.

El grupo lo completan el preparador físico de Novaelite Edu García y la fisioterapeuta Marta Recio, ex jugadora internacional de waterpolo. Conoce el circuito femenino, ha jugado a tenis y creo que nos puede dar ese plus que nos falta y estamos buscando. Es una persona con los conceptos y las idas muy claras”, añade Suárez. “En todo momento se muestra muy ilusionado. Ya hemos empezado a trabajar y tenemos ganas de que todo salga bien”.

Óscar Serrano señala su satisfacción y apunta que “entrenar a Carla es una gran ilusión. Siempre ha sido una jugadora por la que he sentido admiración y estar junto a ella es un reto muy motivante. Voy a compartir con Marc este proyecto. Él la conoce muchísimo y entre los dos vamos a hacer equipo e intentar que vaya lo mejor posible”.

La pretemporada ya está en marcha. “El objetivo es hacer una pretemporada larga, pausada, para que coja buena forma física”, señala Serrano. El trabajo se repartirá entre Barcelona, donde reside Carla Suárez, y la isla de Gran Canaria, su casa de nacimiento. “En una temporada tan larga las claves serán que continúe con el trabajo de agresividad, con ese desparpajo dentro de pista para tomar decisiones de ataque en su juego”, subraya Óscar Serrano. Carla Suárez ha descendido hasta la 40ª plaza del ranking mundial, a sus 29 años. Alcanzó su mejor clasificación WTA en febrero de 2016 ocupando la sexta posición.