Wozniacki se corona reina de Singapur

Wozniacki sonríe y abraza su segundo título del año. Imagen-Zimbio

Siendo este el séptimo encuentro entre ambas (Venus lidera la serie con un contundente 6-0, ganándole a la danesa en Memphis 2007 6-4 6-4, Miami 2008 6-3 6-3, 2010 Hong Kong 6-4 en un torneo de exhibición, Dubái 2014 6-3 6-2, Auckland 2015 2-6 6-3 6-3 y Miami 2015 6-3 7-6), Williams y Wozniacki definirán a la nueva ganadora del WTA FInals en Singapur. Mientras que para Williams es su tercera final y ya conoce lo que es ganar este torneo (fue campeona en el 2008 al vencer a rusa Vera Zvonareva y finalista al año siguiente cayendo ante su hermana Serena por 6-2 7-6), Wozniacki solo ha estado una sola vez en esta instancia y no ha podido levantar el trofeo ya que la belga Kim Clijsters la derrotó por 3-6 7-5 3-6. Integrando el grupo blanco que iniciaría con este Máster, Venus Williams comenzaría de mal forma cayendo ante la checa Karolina Pliskova por 2-6 2-6, mientras que en el grupo rojo Wozniacki abriría su participación derrotando a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 6-0.

Con realidades totalmente diferentes (Venus estaba última junto a la letona Jelena Ostapenko y Wozniacki primera junto a la rumana Simona Halep), ambas continuarían su camino en el WTA Finals con una victoria en la segunda fecha para empezar a tratar de encaminar su pase a las semisfinales (Williams vencería a Ostapenko 7-5 6-7 7-5 cosechando su primer punto y Wozniacki se afirmaría en la punta con dos puntos tras derrotar a Halep por 6-0 6-2). Ya en el último partido del Round Robin para ambas, Williams conseguiría la clasificación en el segundo lugar al ganarle a la española Garbiñe Muguruza por 7-5 6-4 (iría segunda ya que a pesar de tener dos puntos como Pliskova, la checa tendría 20 games en contra y ella 38 los que la dejarían en esa posición) y Wozniacki que estaba primera finalizaría también en segundo lugar al perder contra la francesa Caroline Garcia por 6-0 3-6 5-7 dejando que esta se llevara el primer puesto. Ya en la fase eliminatoria, ambas como las segundas de los grupos, Wozniacki dejaría a Pliskova sin el uno del ranking al vencerla por 7-6 6-3 y Venus lograría frenar el gran momento de Garcia tras derrotarla por 6-7 6-2 6-3.

Quiebres van y quiebres vienen pero Wozniacki no lo pierde

Con la Pista Central de Singapur a más no poder de fanáticos, Venus Williams y Caroline Wozniacki realizarían el calentamiento previo para luego de una vez por todas definir a la nueva reina del Máster de fin de año. La danesa abriría el partido con su servicio y rápidamente realizaría un game perfecto (40-0) para marcar el 1-0. Venus reaccionaría empatando en 1-1 para no perderle pisada a Wozniacki pero ella le respondería con un gran juego poniéndose en ventaja por 2-1. A los 15 minutos de juego, Caroline aprovecharía su segundo break point del partido (había perdido uno en este mismo game) para adelantarse en el marcador por 3-1 y Venus le respondería con casi la misma moneda (ella tuvo solo una oportunidad de quiebre) descontando en 3-2.

Venus no afloja y va por todo. Imagen-Zimbio

Para sorpresa de la danesa, Williams lograría llegar a la igualdad con su saque (3-3) pero ella no perdería su mentalidad y con su servicio seguiría adelante en el set por 4-3. Ya con la media hora cumplida en Singapur, Wozniacki ganaría un gran punto para no desperdiciar su tercera oportunidad de quiebre en el partido y se pondría arriba por 5-3. Con la responsabilidad de servir para el set, la danesa no sería capaz de aguantar el buen momento de Venus y esta lograría alcanzar el descuento de 5-4. Caroline no se daría por vencida a pesar de que Venus se encontraba al servicio y aprovechando su primer set point (equivalente a un break point) cerraría el set en 6-4.

De la tranquilidad al nerviosismo con final feliz

Ni siquiera con una hora juego y ya en el segundo set, Venus sabía que si quería ganar este título por segunda vez iba a tener que intentar contrarrestar a la danesa que iba a hacer lo imposible para llevarse el partido. Wozniacki le daría el primer golpe a la estadounidense al quedarse con el primer game gracias a su saque (1-0) y nuevamente lograría vulnerar a Williams usando su quinta oportunidad de quiebre en el encuentro para ponerse en ventaja de 2-0.

Venus intentaría descontar llegando a tener una oportunidad de quiebre pero Wozniacki se defendería con su saque y llegando a la hora de partido se encontraría ganando por 3-0 en el segundo set. Venus nuevamente iría a por el descuento con su saque pero Wozniacki no dudaría en usar su tercer break point del set (séptimo del partido) para ponerse 4-0 y sin nada que hacer ante el gran tenis de la danesa, Venus vería ir su posibilidad de ganar el partido al ver como Wozniacki anotaba el 5-0.

Caroline usa su saque para ganar puntos rapidamente. Imagen-Zimbio

Luego la estadounidense finalmente podría ganar un game en este set (5-1 al servicio Williams) y Wozniacki, con la responsabilidad de sacar para el título, volvería a permitir que Venus vulnerara su servicio para que ella descuente en 5-2. Para sorpresa de todos, Williams seguiría firme con su servicio al descontar en 5-3 y Wozniacki tendría una nueva chance de servir para coronarse en el Máster. Sin embargo, y cerrando el game con un punto de otro planeta, Venus lograría quebrar a Wozniacki para ponerse 5-4 (cuarto juego al hilo). En esta oportunidad, Wozniacki no desperdiciaría su segundo match point (había tenido uno en este game) y vulnerando el servicio de Venus sellaría su victoria en 6-4.

De esta manera, cuando el reloj marcaba la hora con treinta minutos, Caroline Wozniacki se coronaría campeona del WTA Finals 2017 consiguiendo su primer título de Máster tras haber perdido en 2010 ante Clijsters. Además Caroline llega a su segundo campeonato del año (había ganado Tokio ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova 6-0 7-5) y acumula 27 títulos WTA en toda su carrera. Tambíen cosecho su primera victoria ante Venus Williams y ahora el historial se encuentra 6-1 a favor de la estadounidense.