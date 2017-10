Previa Masters 1000 París: llega el final de la temporada regular de la ATP

Google Plus

Andy Murray posa con el título de campeón de 2016 que no podrá defender. Foto: ATP World Tour

Una vez más en París el tenis le dirá adiós a la temporada regular, tras este torneo, tan solo quedarán las Finales ATP en Londres y las Finales NextGen en Milán donde se medirán los ocho mejores de cada categoría. Este año París no contará con sus dos últimos campeones, ya que Andy Murray y Novak Djokovic no jugarán esta edición.

Rafa le da el sí a París

Tras haber concluido la gira asiática con problemas en su rótula Rafa Nadal ha decidido finalmente competir en París e intentar lograr su primer título de Masters 1000 en la capital. A pesar de haber ganado diez veces Roland Garros, el español nunca ha podido ganar este Masters 1000 y junto a Miami es el único que nunca lo ha ganado. Nadal no ha jugado aún un partido en pista cubierta este año, no disputó ninguno en febrero ni en estas dos últimas semanas. El número uno del mundo viene de caer ante Roger Federer en la final de Shanghái y vio como el suizo le arañaba unos puntos muy importantes de cara a acabar el año en la cabeza de la clasificación. La lucha por el número uno continuará en París y los dos hombres batallando por el trono mundial no se enfrentarán hasta la final. Rafa tendrá a jugadores como Zverev, Ramos y Carreño en el camino hasta la gran final.

Federer busca su segunda corona

Solamente una vez logró Roger Federer alzarse con la corona en París y fue en 2011 donde además posteriormente se alzó también con las Finales ATP. Federer ha completado uno de los mejores años de su carrera en el que ha ganado tres títulos de Masters 1000 de cuatro que ha disputado. El suizo le recortó a Nadal 400 puntos tras haberle derrotado por quinta vez consecutiva en la final de Shanghái y dependería de él mismo para ser número uno en caso de ganar este torneo. A pesar de haber sido campeón una vez, Federer nunca ha logrado grandes resultados en París, en su última participación en 2015 fue eliminado en tercera ronda por John Isner. El suizo llega en un gran momento a este torneo con dos títulos consecutivos en Shanghái y Basilea. Federer se podría enfrentar a jugadores como Jack Sock en tercera ronda, Thiem en cuartos de final y Cilic en semifinales.

Zverev y Thiem quieren darle la vuelta a su mal momento antes de las finales

Estos dos tenistas cuajaron una gira asiática bastante floja, sobre todo en el caso del austriaco ya que no ganó un partido. El alemán viene de caer en los cuartos de final de Viena ante Tsonga y renunció a la disputa de las Finales NextGen para centrarse al máximo en París y Londres. El austriaco desde Roland Garros no ha vuelto a lograr nada importante ya que viene de eliminaciones muy prontas en sus últimos torneos, en Viena cayó en segunda ronda ante Richard Gasquet. Sin duda ellos a pesar de no estar en un gran momento, son dos jugadores muy importantes y de los máximos favoritos a llevarse el título.

Cilic e Isner ante una defensa de muchos puntos

Ambos tenistas lograron un buen resultado la temporada pasada en la capital francesa. El croata alcanzó las semifinales tras derrotar por primera vez en su carrera a Novak Djokovic en los cuartos de final. El americano llegó a la final tras cuajar su mejor semana de la temporada pero no pudo con Andy Murray en ella. Cilic ya ha perdido 320 puntos tras fracasar en la defensa de su título de 2016 en Basilea ya que fue derrotado por Juan Martín del Potro en semifinales. Marin tiene que aprovechar que evitará a Roger Federer hasta las semifinales y no perder más puntos para intentar acabar el año como número tres del mundo. Cilic se podría enfrentar a Bautista y Goffin en su camino hacia las semifinales. Isner partirá como noveno cabeza de serie y tendrá duros enfrentamientos ante Dimitrov en tercera ronda, ante Zverev en los cuartos de final y ante Rafa Nadal en semifinales, el americano necesitará un milagro si quiere volver a la final en la capital francesa.

La lucha por llegar a Londres concluirá

Tras la clasificación matemática de Grigor Dimitrov y Marin Cilic quedan tan solo dos plazas para unirse a Nadal, Federer, Thiem, Zverev y estos dos últimos para jugar las Finales ATP en Londres. Tras un gran US Open, Pablo Carreño está metido en la lucha por las Finales ATP pero el español no está para nada en un gran momento tras unas malas semanas en la gira asiática y en la gira de pista cubierta. David Goffin tras su buena actuación en Basilea donde ha ganado 180 puntos más lo tiene bastante de cara para llegar como número siete al último torneo de la temporada. Juan Martín del Potro ha cuajado tres grandes semanas en Shanghái, Estocolmo y Basilea donde ha logrado casi 1000 puntos y se ha metido de lleno en la lucha. Sam Querrey y Kevin Anderson todavía podrían entrar, al igual que John Isner pero lo tienen bastante complicado.

Dos grandes fuera de París

Sin duda las dos principales ausencias de este torneo son Novak Djokovic y Andy Murray ya que entre ellos se han repartido los cuatro últimos títulos de este torneo. Djokovic hizo historia en París hace tres años en 2014 donde el serbio se convirtió en el primer jugador en defender con éxito el título en París. Murray también vivió momentos dulces el año pasado donde se convirtió en número uno por primera vez tras derrotar a Milos Raonic en las semifinales y un día después se alzó con el título de campeón por primera vez.