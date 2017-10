Pablo Cuevas gana un partido ATP cinco meses después

Google Plus

Tras diez derrotas consecutivas en la categoría de individuales, el uruguayo Pablo Cuevas logró romper esta mala racha, y volvió a ganar un partido ATP cinco meses después (no ganaba desde el 1 de junio, donde derrotó a Nicolas Kicker en segunda ronda de Roland Garros). En el día de hoy se deshizo del ruso Karen Khachanov en un buen partido que duró menos de una hora, por parciales de 6-4 y 6-2. Gracias a esta victoria, se iguala el cara a cara entre ambos, con una victoria para cada uno (su primer enfrentamiento fue este año en Barcelona, donde se impuso el ruso por un doble 7-6).

Un solo break hace falta para llevarse el primer set

El partido empezó con un break tempranero favorable al uruguayo. A pesar de que el ruso intentó recuperar la desventaja, Pablo Cuevas no cedió y mantuvo su saque con unas buenas estadísticas con el primer servicio (86%) y un 64% con el segundo. Además salvó las dos bolas de break que tuvo en contra en el sexto juego con relativa facilidad. Con un juego en blanco, logró anotarse la primera manga en apenas 32 minutos, por 6-4.

Cuevas se anota un segundo set sin complicaciones

Luego de que Khachanov ganara en blanco su primer turno de saque, parecía que el segundo set iba a estar disputado. Sin embargo, esto no fue así, y en el tercer juego, Cuevas volvió a romper a su rival. Por si fuera poco, un nuevo break en el quinto juego y su posterior consolidación, supuso un 5-0 de parcial, lo que llevó al uruguayo a colocarse 5-1, a solo un juego de una importante victoria. Karen se anotó el 5-2, pero no pudo hacer nada ante un Pablo Cuevas que cerró el partido con su saque (6-2, en menos de 28 minutos) y vuelve a saborear una victoria en individuales.

El número 36 del mundo, se enfrentará en segunda ronda al español Albert Ramos-Viñolas, cabeza de serie número 15 del torneo, que accedió directamente sin jugar primera ronda. (Cuevas domina 5-1 en el cara a cara). Khachanov, por su parte, no ha acabado todavía la temporada, ya que tendrá que disputar el Next Gen Finals de Milán, la semana que viene. Un evento que contará con las ocho mejores raquetas jóvenes menores de 21 años (Alexander Zverev será el único joven clasificado que no participará en este torneo, ya que disputará el ATP Finals de Londres).