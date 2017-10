Mannarino comienza en París con el pie derecho eliminando a Ferrer

Google Plus

Mannarino comenzó con el pie derecho el Master 1000 de París. Imagen: Zimbio

El número 28 del mundo, Adrian Mannarino, derrotó en dos sets al español David Ferrer, en su compromiso de la primera ronda del Masters 1000 de París. Con parciales 6-2 y 6-4, en una hora y 32 minutos, el francés cosechó su primer triunfo del torneo, y de paso su primero ante David Ferrer, con quien había perdido en 2011 y 2014. Para el español, número 34 del mundo, esta fue su despedida de la temporada.

Ferrer, que terminó campeón de París en 2012, poco pudo hacer en el primer set, el cual perdió con cierta facilidad, y aunque para el segundo mostró mejores recursos, no le alcanzó para revertir el marcador. El español tuvo 42 errores no forzados durante el partido, por solo 13 del francés. Durante el primer set, Mannarino solo perdió cuatro puntos con su servicio. Al servir Ferrer 2-2, el francés apretó el paso y tras cuatro oportunidades de quiebre, logró robarle su servicio al español. Ferrer no pudo recuperarse de este golpe anímico y en su siguiente juego de saque sufrió la misma dosis a pesar de salvar dos intentos de quiebre.

En este set, Mannarino tuvo un porcentaje del primer servicio del 60%, ganando el 83% de los puntos jugados con este y el 75% de los puntos jugados con su segundo servicio. Por su parte, el español tuvo un porcentaje del primer servicio del 41%, ganando solo el 64% de sus puntos jugados con este y 45% con el segundo servicio. Para el segundo set, Ferrer comenzó con un doloroso quiebre, sin embargo se mostró mejor que en el primer asalto y, en su tercera oportunidad de quiebre del set, recuperó su servicio. Al servir el francés 2-3, Ferrer tuvo la oportunidad de quebrarle el saque y colocarse 4-2, oportunidad que fue desaprovechada por el español y acto seguido Mannarino haría lo propio quebrando al español y yéndose arriba con un 4-3 en el marcador.

Enseguida vino el game más las largo de partido, en donde Ferrer tuvo tres oportunidades de recuperar el quiebre, mismas que fueron salvadas por Mannarino que blanqueó al español en su siguiente y último juego al servicio para sentenciar el set y partido con un 6-4. En la segunda ronda de París, Adrian Mannarino se enfrentará al belga, número diez del mundo, David Goffin, a quien no le ha podido ganar en sus tres enfrentamientos, el más reciente, en la final de Tokyo del año en curso en la que el belga se alzó con el título.