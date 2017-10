Mahut dio la sorpresa al eliminar a Carreño

Google Plus

No fue el final de temporada soñado para el español. Luego de un US Open memorable en el que perdió en semifinales ante el sudafricano Kevin Anderson, no fue capaz de ser protagonista en ninguno de los torneos posteriores. Su ilusión de estar presente en las ATP Nitto Finals dependerá de los resultados del argentino Juan Martín Del Potro y Jo Wilfried Tsonga, entre otros.

En el comienzo del set inicial, Carreño Busta arrancó más seguro y solido desde la línea de fondo, lo que le permitió adueñarse del juego y conseguir un rápido quiebre para establecer la ventaja de 3-1. Todo parecía indicar que el nacido en Gijón iba camino a llevarse la primera manga sin inconvenientes, pero aparecieron los errores y lo pagó caro. El francés sacó provecho de su bajón y ganó en confianza a través de su servicio. Beneficiándose de la poca efectividad en los primeros saques de su rival, Mahut se decidió a atacar subiendo constantemente a la red. Así logró romper nuevamente el servicio de Carreño y selló el primer set por 6-4.

En la segunda manga el español no consiguió recuperarse, se mostró perdido y, por momentos, frustrado. Por su parte, el galo continuó a un altísimo nivel sin otorgarle oportunidad alguna a Carreño mediante su servicio. Fue tanta la superioridad del tenista francés que quebró en dos ocasiones y ganó cinco juegos en fila. Finalmente Mahut acabó con las esperanzas del actual número once del ranking mundial y se adueñó del encuentro por 6-4 y 6-1.

Un pésimo pasaje de Carreño en lo que fue el último Master 1000 del año, que ve como se le acortan aún más las oportunidades de jugar la Copa de Maestros, puesto que en estos momentos está en la octava posición virtual, pero por detrás vienen pisando con fuerza otros tenistas. Mahut jugará en la siguiente ronda ante Filip Krajinovic, verdugo del americano Sam Querrey.