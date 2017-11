Google Plus

Rafael Nadal acabará el año en lo más alto

Jornada intensa y llena de actividad la que se presentaba en el Masters 1000 de París-Bercy, el último de la temporada tenística. La capital francesa, que siempre alberga numerosas sorpresas, viviría hoy un día de miércoles con mucha emoción, grandes tenistas y partidos y el cierre, y casi comienzo, de la segunda ronda. Con algún batacazo importante ya establecido en París, como las derrotas de Zverev, o Querrey y Carreño, que prácticamente dicen adiós a la Copa de Maestros, era el turno para la principal atracción en tierras galas, el número uno del mundo: Rafael Nadal.

Rafa, necesitado de tan solo una victoria, ya fuese en París o en las Finales, para asegurar su lugar en la cabeza de la clasificación hasta final de año, llegaba a este torneo tras haberse bajado del ATP 500 de Basilea, que vio a Roger Federer sumar su octavo título en su ciudad natal, y sin haber jugado ningún partido en pista cubierta, lo que sin duda condicionaría este no tan plácido debut. El manacorí, buscando sumar uno de los dos Masters 1000 que le faltan, además de Miami, estuvo exento de participar en la primera ronda, que sí tuvo que superar su adversario en el día de hoy: Hyeon Chung.

Chung, 55º en la clasificación mundial, representa una de las grandes revelaciones de la temporada. Tenista voraz, agresivo y con mucha potencia en la derecha, estará presente en las primeras Next Gen Finals, lo que supone una recompensa a su esfuerzo durante este 2017. Con el Top 50 a la vista, y desplegando un buen tenis, el surcoreano buscaría hoy dar la sorpresa del torneo, eliminando a un Nadal al que no pudo ganar en su único encuentro hasta la fecha, los cuartos de final del Conde de Godó, este mismo año, que se llevó el español por 7-6 y 6-2.

Nadal se lleva un primer set de idas y venidas

Ya desde el primer intecambio, el carácter luchador de Hyeon Chung salió a relucir, arrinconando a un Rafa Nadal frío, errático con el saque y que desde el primer juego tuvo que solventar una situación de rotura en un game inicial que se alargó más allá de los siete minutos. Penalizando el elevado número de errores no forzados, y regalando varios puntos al contrario, el español seguía sin encontrarse cómodo con el servicio, que acabaría cediendo en el tercer juego ante un Chung ágil, que se adelantaba siempre a los movimientos de Nadal.

Tal y como cabía esperar, la reacción de Nadal no se hizo de rogar; el manacorí, superior yendo por detrás en el marcador y en situaciones adversas, comenzó a pegarle más fuerte a la bola, subiendo la intensidad y haciéndose con el control de los puntos y del espacio, hecho que le acarrearía efectuar el contra-break y devolver el empate, 2-2. Sin tiempo siquiera para celebrar esa rotura, Rafa volvió a encontrarse contra las cuerdas y con tres bolas de break en contra, que salvaría magistralmente exhibiendo un amplio abanico de golpes para, por fin, consolidar la ruptura y ponerse, 3-2, en ventaja.

Consciente de haber dejado pasar un gran número de oportunidades, y pecando en varias ocasiones de impulsivo, el nivel de Chung cayó en picado, fallando golpes sencillos y permitiendo a Nadal moverse cómodo sobre la pista gracias a sus subidas a la red inoportunas, cambios de juego precipitados y una gran dependencia del segundo servicio. Todo ese cóctel de imprecisiones, sumado a la habilidad de Rafa, permitió al 16 veces campeón de Grand Slam sumar un segundo break consecutivo para extender su liderazgo al 5-2, dejando abatido al asiático, que ya no se mostraba tan incisivo con el resto.

Este primer set dio un completo vuelco en el noveno juego. Sacando para ganar, y aparentemente muy superior en este tramo final, Rafa Nadal redujo las revoluciones y se midió, nuevamente, al Chung agresivo del comienzo del encuentro, que no le concedería la mínima oportunidad; reencontrándose una vez más con esa situación de 0-40 a su favor, el surcoreano no dejaría pasar otro tren, quebrando por segunda vez y reinstaurando la igualdad, 5-5. Ese ímpetu no duró mucho en Hyeon Chung, muy irregular durante toda esta primera manga, una irregularidad que, sin duda, acabaría pasándole factura; en el duodécimo juego, y restando para ganar, Nadal evitaría el tie-break y se adjudicaría, tras una hora, el primer set por 7-5.

Un Nadal regular vence en el segundo set

Tras un primer set lleno de altibajos, irregularidad y grandes incógnitas, la estrategia de ambos jugadores de cara al segundo parcial era muy sencilla: aprovechar las bazas con el servicio e intimidar levemente con el resto en busca de un break que pudiese decantar la balanza a uno u otro favor. En un segundo parcial dominado claramente por el sacador, fue Nadal el que más opciones tuvo de llevarse la victoria, disponiendo de hasta cuatro puntos de quiebre en el cuarto juego. Una vez superado ese maratoniano juego, que emuló al primero del partido, la estabilidad volvió a reinar en la central de París-Bercy; una estabilidad que rompería Chung que, en el octavo juego, regaló un definitorio break a Rafa Nadal tras cuatro errores no forzados, que supuso el 5-3 en el marcador.

Sirviendo para ganar, y tras experimentar una notoria evolución en su juego, marcado por la falta de rodaje en este tipo de contexto, Rafael Nadal materializó su victoria después de casi dos horas de partido. 7-5 y 6-3 que le vale, por cuarta vez en su carrera, para terminar el año como número uno del ranking ATP, algo solo superado por Sampras, con seis, y por Federer y Connors, con cinco. Confirmando lo histórico de 2017, y sumando una victoria más a su larga lista, el español ya conoce a su rival de cara a los octavos de final: el renacido Pablo Cuevas, que batió, 6-7 7-6 y 6-2 en dos horas y media, al español Albert Ramos, que dijo adiós a sus escasas opciones para clasificarse a la Copa de Maestros.