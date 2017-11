Del Potro gana un partido clave

Google Plus

Juan Martín Del Potro se saco uno de los partidos mas difíciles del año. Imagen: Zimbio

Un comienzo sólido de ambos con Del Potro seguro, con sus golpes en orden y Haase muy confiado, prolijo, sin apurarse, metiendo la pelota dentro de la cancha y mandándole un mensaje al argentino que no va a ser un partido fácil. En el quinto juego el holandés empezó a dejar corta la pelota, pero Juan Martín que no estaba tan fino al principio del partido no pudo aprovechar de esos regalos que le concedía el holandés y fue así que el partido siguió su curso sin quiebres.

Del Potro seguía con la alarma encendida, no le era fácil cerrar su servicio con un bajo promedio de primeros saques, debía trabajar más de lo previsto, donde el holandés demostrando tener una buena mano, jugaba simple sin apurarse y movía al argentino de un lado al otro de la cancha.

Pero la resistencia del holandés empezó a flaquear en el momento justo, cuando el argentino se lo propuso y empezaron los problemas para Haase. Del Potro parece elegir el momento de atacar a sus rivales y quebrarle el servicio, y cuando es el momento preciso sigue mostrando la contundencia de los últimos partidos y esta vez con una buena derecha en la red se quedó con el quiebre poniéndose 5-4 y sacando para set. Pero el holandés tiene calidad, tiene muy buenos golpes, con profundidad complico al argentino y eso lo llevó a tener tres puntos de quiebre que los cerro con un buen revés.

Después del quiebre, el holandés volvió a tener problemas con el saque, luego de estar 40-15, Juan Martín volvió a presionar sobre el segundo saque y sumado a que el argentino varió también su juego, tirando drops sumado a los misiles de derecha que llevaron al holandés a perder el servicio. Le costó cerrar el set al argentino, era fundamental poder jugar con el primer saque, ya que con el segundo el holandés se metía dentro de la cancha y tiraba tiros ganadores y tras un extenso juego donde el argentino tuvo que volver a usar muchísimas variantes ya que el holandés juega muy bien y Juan Martín logro cerrar el saque con una buena volea tras casi una hora de juego.

En el segundo set la paridad continuó exactamente igual que el primero, ambos continuaron con su plan, Haase con su precisión y el argentino con su potencia y su calidad. Pero a la precisión hay que ayudarla con la cabeza y en el quinto juego Robin Haase empezó a basilar con su servicio y lo aprovecho Del Potro quien utilizo toda su potencia y calidad para quebrarle el servicio. Después del quiebre Juan Martín nuevamente tuvo que pelearla para sostener el servicio, tuvo que depender mucho de su primer saque para sostener el quiebre y adelantarse 4-2.

Con el quiebre asegurado Del Potro sostuvo su servicio y llegó a la silla con el marcador adelante 5-4 y su servicio, el argentino solo debía asegurar su primer saque ya que el holandés se metía en la cancha y contragolpeaba sobre el segundo saque del argentino, y fue así que el holandés se adelanto 0-30, pero 'La Torre de Tandil' volvió a ser contundente metió todos los primeros saques y cerro un partido dificilísimo ante un rival que jugo muy bien y que demostró porque le ganó a Zverev en la ronda anterior

A Del Potro le falta un solo partido para llegar a Londres, pero el próximo rival va a salir del duelo entre dos duros de domar, el búlgaro Dimitrov y el estadounidense John Isner. A Del Potro le falta un partido para viajar a Londres.