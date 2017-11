Nadal supera el duro test de Cuevas

Partido de octavos de final del Masters 1000 de París Bercy. En la pista central se encontraban por quinta vez, el español y número uno del mundo, Rafael Nadal. En el otro lado de la pista, el uruguayo Pablo Cuevas, número 36 del ranking ATP. Nadal lidera el cara a cara por tres victorias a una.

Rafa empezó fuerte con su servicio

En el primer juego, Rafa hizo un juego perfecto con su primer turno de saque. Se lo apuntó en blanco. Cuevas respondió con otro juego cómodo. Nadal empezó a apretar en el cuarto juego, Pablo de repente se encontró con un 0-40 y tres bolas de break en contra. Oportunidades que supo salvar con grandes puntos de saque que no volvían a su pista. Rafa no tiró la toalla como acostumbra y en su siguiente oportunidad, se hizo con la rotura y se puso tres a uno arriba.

En el siguiente juego, Cuevas dejó uno de los mejores puntos de la temporada, Rafa subió a la red y se encontró con un passing shot magistral del uruguayo, un golpe con la raqueta entre las piernas pero esta vez de frente, la ovación del público fue sonora y con mucha gente puesta en pie. Rafa a lo suyo, se hizo con el juego y no cedió ninguna opción a su rival para recuperarse en el marcador. Con el cinco a tres y su saque, el de Manacor cerró el set con alguna duda. Dudas que se confirmarían en el segundo set.

Cuevas luchó para igualar

Tras el descanso, el partido empezó a cambiar. Cuevas entregó su servicio en el tercer juego pero consiguió recuperar en el siguiente. Nadal no conseguía pegar cómodo a la bola y se empezaba a disparar en errores no forzados. El uruguayo se mostraba ahora mas firme y confiado en darle un susto al español. Poco a poco se iba llegando al desempate, en el resto del set, ya no hubo mas opciones para ninguno de hacerse con el saque de su rival. Ya con el seis iguales, Rafa se puso por delante en el tie break con un cuatro a dos que parecía definitivo. Cuevas tiró de garra y con grandes golpes consiguió desarbolar la defensa del español y consiguió igualar a cuatro. Las dudas volvían a la raqueta del número uno y con dos voleas desacertadas puso en bandeja la bola de set para el uruguayo, este no dejó pasar la oportunidad de la remontada y se hizo con el set en 58 minutos.

Volvió el Rafa del primer set

Rafa salió ya en el tercer y definitivo set con ventaja desde el inicio, una sola bola de rotura le bastó para ponerse tres a cero. Ventaja que pudo ampliar pero que Pablo pudo salvar en el cuarto juego. Cuevas reaccionó en el siguiente servicio de su rival y con espectacular revés paralelo consiguió romperle el saque, recuperando el break y poniendo el tres a dos en el marcador. Rafa volvió a dar un "golpe sobre la mesa" y rompió de vuelta, esta sería ya la rotura definitiva.

El tenista sudamericano ya no pudo engancharse al partido, Rafa le sometía a largos intercambios llevándole de lado a lado, agotando así su resistencia. Cuando el cronómetro de la pista marcaba las dos horas y 18 minutos de duración, Nadal cerró con otro seis a tres su pase a los cuartos de final. En la lucha por las semifinales, Rafa se enfrentará a la revelación del torneo, el serbio Filip Krajinovic, procedente de la fase previa.​